नोएडा में सीए फर्म की लापरवाही से करोड़ों के टेंडर हाथ से निकला, फैक्ट्री मैनेजमेंट ने दर्ज कराया मुकदमा

नोएडा की एक तार बनाने वाली कंपनी महावीर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने गुरुग्राम की एक सीए फर्म पर दुर्भावनापूर्ण ढंग से काम करने और बदनाम करने का आरोप लगाया है। कंपनी ने फर्म के दो पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है जिसमें टेंडर में गलत यूडीआईएन नंबर लगाने जैसे आरोप शामिल हैं जिसके कारण कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। बिजली के तार बनाकर देश-विदेश में आपूर्ति करने वाले फैक्ट्री प्रबंधन ने सीए फर्म प्रबंधन पर गलत भावना से काम कर बदनाम करने का आरोप लगाया है। फैक्ट्री के प्रतिनिधि सीए फर्म प्रबंधन के दो पदाधिकारियों पर कोर्ट के आदेश पर फेज वन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

नोएडा सेक्टर चार में महावीर ट्रांसमिशन लिमिटेड नाम से तार बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अधिकृत प्रतिनिधि चंदन राय ने बताया कि करीब 20 वर्ष से फैक्ट्री का वित्तीय लेखा-जोखा गुरुग्राम की आर जैन संजय एसोसिऐट सीए फर्म प्रबंधन देखता है।

सीए फर्म के पूर्व प्रोपराइटर आरके जैन व संजय जैन की मौत हो चुकी है। वर्तमान में फर्म का प्रबंधन आरके जैन का बेटा गौतम जैन व गौतम की पत्नी कंचन जैन कर रहे हैं। आरोप है कि गौतम व कंचन दुरभावना से काम कर रहे हैं।

पिछले दिनों दो टेंडर में दोनों ने गलत यूडीआईएन नंबर लगा दिए। इससे फैक्ट्री प्रबंधन को करोड़ों रुपये के टेंडर नहीं मिल सके। कार्य सही से नहीं किए जाने के चलते दोनों से वित्तीय जिम्मेदारी छोड़ने को बोला जा रहा है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं।