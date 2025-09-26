लापता पशु व्यापारी का मिला शव, गर्दन पर धारदार हथियार का गहरा निशान और अंगुलियां... देखकर कांप उठे लोग
ग्रेटर नोएडा के दनकौर में लापता पशु व्यापारी का क्षत-विक्षत शव जंगल में मिला। परिजनों ने रंजिशन हत्या का आरोप लगाया है। मृतक को फोन पर बुलाकर हत्या की गई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू की थी। घटनास्थल पर मृतक का अंगोछा जूता और बाइक मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोग, दनकौर (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में बिलासपुर कस्बा से मंगलवार से लापता पशु व्यापारी का क्षत-विक्षत अवस्था में शव जंगल में मिला है। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बताया गया कि गर्दन का कुछ हिस्सा धारदार हथियार से काटा गया। हाथ और पैरों की अंगुलियों का भी कुछ भाग कटा हुआ है। परिजनों का कहना है कि रंजिशन हत्या की गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्यारोपितों का सुराग लगाकर गिरफ्तार किया जाएगा।
कस्बा निवासी आरिफ कुरैशी ने बताया कि बड़े भाई मोहम्मद कुरैशी (48) थे। मंगलवार को अज्ञात द्वारा उनको फोन कर घर से बुलाया गया। वह एक लाख रुपये की नकदी लेकर बाइक पर सवार होकर घर से चले गए। इसके कुछ देर बाद ही उनका फोन बंद हो गया। कई बार काल करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज तलाश शुरू की।
बृहस्पतिवार को उन्हें तलाशते हुए दनकौर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक विश्वविद्यालय के पीछे जंगल में पहुंचे जहां मोहम्मद कुरैशी का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ। सूचना पर भारी संख्या में कोतवाली पुलिस बल के साथ ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची।
पीड़ित स्वजन का कहना है कि हत्या की गई है, जिस स्थान पर शव पड़ा हुआ मिला उससे करीब 10 मीटर दूर मृतक का अंगोछा, करीब 15 मीटर दूर एक जूता मिला। 150 मीटर दूर झाड़ियों में छिपी हुई बाइक बरामद हुई। मोबाइल नहीं मिल सका।
कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि मृतक के स्वजन द्वारा तहरीर देने पर हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। जल्द ही अज्ञात हत्यारोपितों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा।
