    ग्रेनो के हिमालय प्राइड सोसायटी के बंद फ्लैट में लाखों की चोरी, जेवर और नकदी समेत विदेशी मुद्रा भी समेटा

    By Ajab Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:51 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हिमालय प्राइड सोसायटी के एक फ्लैट में लाखों रुपये के जेवरात व नकदी की चोरी हो गई। पीड़ित छत्रपाल शर्मा के फ्लैट से चोर 28-30 तोला सोना एक लाख रुपये नकद यूएस डॉलर और विदेशी मुद्रा ले गए। सीसीटीवी में कैद हुए चोर स्कूटी पर सवार थे। बिसरख कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। Noida News में पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित हिमालय प्राइड सोसायटी के एक फ्लैट में बदमाश लाखों रुपये के जेवरात व नकदी चोरी कर ले गए। बदमाशों ने जब चोरी की घटना को अंजाम दिया तब परिवार के लोग बाहर थे। बदमाश पड़ोसी के फ्लैट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश करने में जुटी है।

    हिमालय प्राइड सोसायटी के डी टावर के फ्लैट संख्या 10/01 में छत्रपाल शर्मा उर्फ सिद्धार्थ परिवार के साथ रहते हैं। वे पेसे से बिजनेसमैन है व उनकी पत्नी स्वीकृति सीतापुर में शिक्षा विभाग में कार्यरत है।

    मूलरूप से हापुड़ के रहने वाले सिद्धार्थ मौजूदा समय में फ्लैट में अकेले रह रहे थे। बुधवार को साढ़े 12 बजे के करीब वह फ्लैट को लाॅक करने के बाद बाहर गए थे।

    शाम साढ़े सात बजे के करीब स्कूटी पर सवार दो बदमाश सोसायटी के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। एक व्यक्ति ने हेलमेट लगाया हुआ था।

    सात बजकर 55 मिनट पर बदमाश फ्लैट पर पहुंचे और फ्लैट का ताला तोड़ने के बाद अलमारी का ताला तोड़कर करीब 28 से 30 तोला सोना, एक लाख रुपये की नकदी, साढ़े आठ हजार यूएस डाॅलर, ढाई हजार मलेशियन करेंसी व 10 हजार थाई मुद्रा चोरी करने के साथ 15 ब्रांडेड घड़ी पर हाथ साफ कर गए।

