अब डॉग फीडर्स नहीं होंगे परेशान, नोएडा में आवारा कुत्तों के लिए बनाए जाएंगे 1500 फीडिंग प्वाइंट्स

नोएडा में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आवारा कुत्तों के लिए 1500 फीडिंग प्वाइंट्स बनाए जाएंगे। जनस्वास्थ्य विभाग आरडब्ल्यूए और एओए मिलकर ये निर्माण कार्य करा रहे हैं जिस पर लगभग तीन करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इन फीडिंग प्वॉइंट्स से आवारा कुत्तों को समय पर भोजन मिलेगा और रिहायशी इलाकों में घूमने की समस्या कम होगी। प्राधिकरण ने निवासियों से सहयोग करने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर शहर भर में आवारा कुत्तों के लिए 1500 फीडिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) व रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) का सहयोग लेकर नोएडा प्राधिकरण जन स्वास्थ्य विभाग ने सोसायटी व सेक्टरों के अंदर व बाहर निर्माण शुरू करवा दिया है।

इस परियोजना पर करीब तीन करोड़ रुपये का खर्च किया जा रहा है। बता दें कि प्राधिकरण की ओर से तीन बाई तीन का एरिया लेकर डाॅग फीडिंग प्वाइंट का निर्माण कराया जा रहा है। इस जगह को बनाने के लिए अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) व रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के साथ जन स्वास्थ्य विभाग प्रथम व द्वितीय की टीम मौका मुआयना करती है। इसके बाद सर्वे कर जगह चिह्नित की जाती है। पक्की जगह मिलने पर छह इंच ऊंचा चबूतरा तैयार किया जा रहा है। इससे वर्षा के दौरान फीडिंग प्वाइंट को जल भराव से बचाया जा सके। इसके बाद फीडिंग प्वाइंट का फेंसिंग से कवर कराया जा रहा है।

जहां पर डाॅग लवर्स आकर अपना पाॅट लाकर आवारा कुत्तों को भोजन करवा सकें। इससे न केवल आवारा कुत्तों को समय से भोजन मिलेगा, बल्कि आवासीय इलाकों में उनके इधर-उधर घूमने और झुंड में इकट्ठा होने की समस्या भी कम होगी।

डाॅग फीडिंग प्वाइंट के देखरेख की जिम्मेदारी एओए, आरडब्ल्यूए और स्थानीय निवासियों की होगी। प्राधिकरण केवल निर्माण और शुरुआती व्यवस्था करेगा। बाद में वहां साफ-सफाई, भोजन की व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना एओए, आरडब्ल्यूए की भागीदारी से सुनिश्चित किया जाएगा।