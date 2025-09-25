फरिश्ता बन नोएडा पुलिस ने डेढ़ महीने में बचाई आठ जिंदगी, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते ही पहुंची खाकी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। एकांत में आत्महत्या करने के बजाय अब लोग सोशल मीडिया पर लाइव आकर या पोस्ट कर आत्महत्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की स्क्रीनिंग करने में मेटा की सजगता और पुलिस की तत्परता से पिछले डेढ़ महीने में आत्महत्या की दहलीज पर खड़े आठ लोगों की जान बचाई है। इन परिवाराें के लिए खाकी फरिश्ता बनकर पहुंची और परिवारों को एक भयावह हादसे से गुजरने से बचा लिया।