केरल की इस विशेष गाय को नोएडा में पालना चाहते हैं उद्यमी, गोपालन की अनुमति के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

नोएडा के उद्यमी मिलावट से परेशान होकर मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन ने इकाइयों और आवासों में वेचुर नस्ल की गाय पालने की अनुमति मांगी है ताकि लोगों को शुद्ध दूध मिल सके। प्राधिकरण द्वारा कुत्ता पालन की अनुमति पर सवाल उठाते हुए उद्यमियों का कहना है कि गाय पालन से बेहतर स्वास्थ्य और गोवंश संरक्षण में मदद मिलेगी।

जागरण संवाददाता, नोएडा। खाने पीने की वस्तुओं ने जिस प्रकार से मिलावट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। नकली व मिलावटी सामान की बाजार में बिक रहा है, लेकिन अंकुश लगाने वाली एजेंसियां व विभाग यदाकदा कार्रवाई का महज खानापूर्ति कर रहे हैं।

इससे आहत होकर औद्योगिक नगरी के उद्यमियों ने सबसे पुराने औद्योगिक संगठन नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन (एनईए) से आग्रह किया है कि इससे पूरी तरह से निजात दिलाई जाए। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एनईए की ओर से लिखित पत्र के जरिये मांग कर दी है कि शहर में संचालित औद्योगिक इकाइयाें व उद्यमियों के आवास पर केरल की वेचुर नस्ल की माणिक्यम गाय को पालने की अनुमति दी जाए।

एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने कहा है कि नोएडा प्राधिकरण हर घर में कुत्ता रखने की अनुमति प्रदान कर रहा है। इसके लिए पंजीयन सेंटर तक खोल गया है। इसका लाभ आम आदमी नहीं मिल पा रहा है। उल्टा सेक्टर-सोसायटी में रहने वाले अन्य निवासियों के बीच कुत्ता पालन वालों के साथ विवाद हो रहा है। यदि औद्योगिक इकाइयों में गाय पालन की अनुमति दी जाए तो लोगों को स्वास्थ्य बेहतर होगा, शुद्ध दूध, धी, खोया, पनीर, छाछ तक उपलब्ध होगा।