नोएडा के स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडर जोन से मिली राहत, 42 लाख रुपये की लागत से बनाई गईं 47 दुकानें

रबूपुरा में नगर पंचायत ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 42 लाख रुपये की लागत से 47 दुकानें बनवाई हैं। रामोत्सव मैदान के किनारे बने वेंडर जोन में अब दुकानदारों को धूप बारिश और धूल से राहत मिलेगी। महाराणा प्रताप चौक पर बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे दुकानदारों ने इस पहल की सराहना की है। इससे ग्राहकों को भी खरीदारी का बेहतर अनुभव मिलेगा।

जागरण संवाददाता, रबूपुरा। रबूपुरा के रेहड़ी-पटरी वालों को अब धूप, बारिश और धूल से राहत मिलेगी। नगर पंचायत ने रामोत्सव मैदान के किनारे वेंडर जोन में 42 लाख रुपये की लागत से 47 दुकानें बनवाकर रेहड़ी-पटरी वालों को सौंप दी हैं। इससे न केवल रेहड़ी-पटरी वालों को मौसम की मार से राहत मिलेगी, बल्कि ग्राहकों को खरीदारी का बेहतर अनुभव भी मिलेगा।

शहर के महाराणा प्रताप चौक पर रेहड़ी-पटरी वाले लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे थे। बारिश हो, आंधी हो या धूप, उन्हें रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हालांकि, अब स्थायी वेंडर जोन में दुकान मिलने से रेहड़ी-पटरी वालों में खुशी का माहौल है।