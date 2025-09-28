नोएडा में दशहरे पर हर रूट के लिए अलग डायवर्जन प्लान, आउटिंग से पहले चेक करें कौन सा रास्ता है चालू

जागरण संवाददाता, नोएडा। नवमी और दशहरे पर रूट डायवर्जन रहेगा। यातायात पुलिस ने प्लान देखकर निकलने पर जोर दिया है। डीसीपी यातायात डा. प्रवीण रंजन ने बताया कि एक अक्टूबर दोपहर दो बजे से दो अक्टूबर को दशहरा पर्व सम्पन्न होने तक नोएडा स्टेडियम सेक्टर-21ए नोएडा, रामलीला मैदान सेक्टर-62, महर्षि आश्रम नोएडा में रामलीला व रावण दहन आयोजन के समय यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए डायवर्जन लागू किया गया है। इस दौरान कई मार्गों पर यातायात डायर्वजन और वाहनों का आवागमन को प्रतिबंधित रहेगा जबकि चिकित्सीय व फायर सर्विस वाहन प्रतिबंधित से मुक्त रहेंगे।