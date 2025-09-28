नोएडा में दशहरे पर हर रूट के लिए अलग डायवर्जन प्लान, आउटिंग से पहले चेक करें कौन सा रास्ता है चालू
नोएडा में नवमी और दशहरे के अवसर पर यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन लागू किया है। एक अक्टूबर दोपहर दो बजे से दो अक्टूबर तक नोएडा स्टेडियम रामलीला मैदान सेक्टर-62 और महर्षि आश्रम में रामलीला व रावण दहन के दौरान डायवर्जन रहेगा। कई मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा हालांकि चिकित्सीय और फायर सर्विस वाहन इससे मुक्त रहेंगे। पुलिस ने लोगों से प्लान देखकर निकलने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नवमी और दशहरे पर रूट डायवर्जन रहेगा। यातायात पुलिस ने प्लान देखकर निकलने पर जोर दिया है। डीसीपी यातायात डा. प्रवीण रंजन ने बताया कि एक अक्टूबर दोपहर दो बजे से दो अक्टूबर को दशहरा पर्व सम्पन्न होने तक नोएडा स्टेडियम सेक्टर-21ए नोएडा, रामलीला मैदान सेक्टर-62, महर्षि आश्रम नोएडा में रामलीला व रावण दहन आयोजन के समय यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए डायवर्जन लागू किया गया है। इस दौरान कई मार्गों पर यातायात डायर्वजन और वाहनों का आवागमन को प्रतिबंधित रहेगा जबकि चिकित्सीय व फायर सर्विस वाहन प्रतिबंधित से मुक्त रहेंगे।
नोएडा स्टेडियम सेक्टर-21ए
- सेक्टर-12/22/56 से स्टेडियम की ओर स्टेडियम चौक तक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- सेक्टर-10/21 यू-टर्न से स्टेडियम की ओर सेक्टर-12/22/56 तिराहा तक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- सेक्टर-8/10/11/12 चौक से स्टेडियम चौक होकर मोदी मॉल चौक तक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- सेक्टर-31/25 चौक से सेक्टर-21/25 मोदी मॉल चौक होकर स्टेडियम चौक, सेक्टर-8/10/11/12 चौक तक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- मैट्रो अस्पताल चौक से सेक्टर-12/22 चौक होकर एडॉब/रिलाइन्स चौक तक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- कोस्टगार्ड तिराहा सेक्टर-24 से एनटीपीसी अण्डरपास के ऊपर यू-टर्न लेकर सेक्टर-12/22 चौक तक तथा सेक्टर-32 की ओर से एनटीपीसी अण्डरपास के आरम्भ से सेक्टर-12/22 चौक तक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- सेक्टर-20/21/25/26 जलवायु विहार चौक से सेक्टर-21/25 मोदी मॉल चौक से एडॉब चौक तक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- सेक्टर-22/23/24 थाना सेक्टर-24 तिराहा से एडॉब/रिलाइन्स चौक, सेक्टर-21/25 मोदी मॉल चौक तक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
यातायात का डायर्वजन निम्नानुसार रहेगा
- रजनीगंधा चौक की ओर से सेक्टर-12/22/56 तिराहा की ओर होकर जाने वाला यातायात सेक्टर-10/21 यू-टर्न से जलवायु विहार चौक से निठारी होकर सेक्टर-31/25 चौक, एनटीपीसी, गिझौड होते हुए अपने गन्तव्य को जा सकेगा।
- सेक्टर-12/22/56 तिराहा से स्टेडियम चौक की ओर जाने वाला यातायात सेक्टर-57 चौराहा, गिझौड चौक से सेक्टर-31/25 चौक होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा।
- सेक्टर-12/22/56 तिराहा से रजनीगंधा चौक की ओर जाने वाला यातायात सेक्टर-12/22/56 तिराहा से मैट्रों अस्पताल चौक, सेक्टर 8/10/11/12 चौक से हरौला/झुण्डपुरा चौक होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा।
- डीएम चौक व जलवायु विहार चौक से मोदी मॉल चौक, एडॉब/रिलाइन्स चौक की ओर जाने वाला यातायात जलवायु विहार चौक से निठारी, सेक्टर-31/25 चौक, एनटीपीसी, गिझौड चौक होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा।
- सेक्टर-54 चौकी तिराहा से एडॉब/रिलाइन्स चौक होकर जलवायु विहार चौक की ओर जाने वाला यातायात गिझौड चौक से सेक्टर-31/25 चौक, निठारी होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा।
स्टेडियम में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था
- विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभावों के वाहन- गेट नं0 07 से एन्ट्री व एग्जिट।
- पासधारक वाहन- गेट नं0 03 से एन्ट्री व गेट नं0 04 से एग्जिट।
- सामान्य पार्किग- एडोब कम्पनी के पास खाली ग्राउण्ड में फ्री पार्किंग।
- पैदल व्यक्ति- समस्त गेट से आवागमन करेगे। (गेट नं0 07 व 08 को छोडकर)
सेक्टर-62 पर डायवर्जन प्लान
- आवश्यकता पड़ने पर सेक्टर-62 चौकी की ओर से वैल्यू बाजार, फोर्टिस की ओर जाने वाले वाहनों को प्रतिबन्धित किया जायेगा। यह वाहन सेक्टर-59 तिराहा (पूर्व में मामूरा चौक) होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
- आवश्यकता पड़ने पर वैल्यू बाजार सेक्टर-62 तिराहा से सेक्टर-62 चौकी की ओर आने वाले वाहनों को प्रतिबन्धित किया जायेगा। यह वाहन सेक्टर-59 तिराहा (पूर्व में मामूरा चौक) होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
- आवश्यकता पड़ने पर सीडेक सी-32 कम्पनी की ओर से पीएमओ की ओर आने वाले वाहनों को प्रतिबन्धित किया जायेगा। यह वाहन सेक्टर-62 पुलिस चौकी चौक होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
- आवश्यकता पड़ने पर पीएमओ की ओर से सीडेक सी-32 कम्पनी की ओर आने वाले वाहनों को प्रतिबन्धित किया जायेगा। यह वाहन सेक्टर-62 पुलिस चौकी चौक होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
महर्षि आश्रम भंगेल रामलीला/दशहरा
- लोटस ब्लू वर्ड रेड लाईट से महर्षि आश्रम चौक होकर सेक्टर-110 की ओर जाने वाले यातायात को लोटस ब्लू वर्ड रेड लाईट से प्रतिबन्धित किया जायेगा। यह वाहन लोटस ब्लू वर्ड रेड लाईट से हाजीपुर होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
- सेक्टर-82, गेझा, यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर-110 तिराहा, फेस-2 से महर्षि आश्रम चौक की ओर जाने वाले यातायात को सेक्टर-110 यर्थाथ हॉस्पिटल तिराहा, पुलिस चौकी सेक्टर-110 से प्रतिबन्धित किया जायेगा। यह वाहन श्रमिक कुंज रेड लाईट सेक्टर-93 से हाजिपुर होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
