नोएडा की सनवर्ल्ड वनालिक सोसायटी के फ्लैट में आग लगने से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से उठी लपटों से सब राख

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 107 स्थित सनवर्ल्ड वनालिक सोसायटी के 11 नंबर टावर के 201 नंबर फ्लैट में मंगलवार दोपहर पौने तीन बजे आग लग गई। आग की लपटों और धुएं को निकलते देख लोगों ने सूचना रखरखाव टीम और अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन टीम ने दो गाड़ियों की मदद से आग को बुझा दिया। आग से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग से फ्लैट में रखा लाखों रुपयों का माल जल गया।

