नोएडा की सनवर्ल्ड वनालिक सोसायटी के फ्लैट में आग लगने से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से उठी लपटों से सब राख
नोएडा के सेक्टर 107 स्थित सनवर्ल्ड वनालिक सोसायटी के एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दोपहर लगभग पौने तीन बजे 11 नंबर टावर के 201 नंबर फ्लैट से लपटें उठने लगीं। अग्निशमन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए दो गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि आग से फ्लैट में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 107 स्थित सनवर्ल्ड वनालिक सोसायटी के 11 नंबर टावर के 201 नंबर फ्लैट में मंगलवार दोपहर पौने तीन बजे आग लग गई।
आग की लपटों और धुएं को निकलते देख लोगों ने सूचना रखरखाव टीम और अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन टीम ने दो गाड़ियों की मदद से आग को बुझा दिया। आग से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग से फ्लैट में रखा लाखों रुपयों का माल जल गया।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सोसायटी के तीन चार फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल टीम को छह गाड़ियों संग रवाना किया गया, लेकिन मौके पर आग 201 नंबर के एक ही फ्लैट में लगी मिली थी।
रखरखाव टीम आग बुझाने में जुटी थी, लेकिन आग बढ़ चुकी थी। टीम ने पहले नीचे से ही पानी की बौछार कर आग को फैलने से रोका और फिर बाहर से सीढ़ियां लगाकर फ्लैट में प्रवेश किया।
आग को कड़ी मशक्कत के बाद आधे घंटे में बुझा दिया गया। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट होना सामने आया है। उधर, फ्लैट मालिक आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
