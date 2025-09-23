Traffic Challan: नोएडा में धड़ाधड़ कट रहे चालान, 1500 से ज्यादा लोगों पर हुआ एक्शन

नोएडा में तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने बीते आठ महीनों में 800 से अधिक लाइसेंस निरस्त किए हैं। यह कार्रवाई यातायात पुलिस की सिफारिशों पर की गई है। अधिकारियों ने बताया कि तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

जागरण संवाददाता, नोएडा। तेज रफ्तार वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा रही। इस वर्ष परिवहन विभाग की ओर से 1500 से अधिक वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। यह कार्रवाई यातायात पुलिस से मिली सिफारिश और परिवहन विभाग की ओर से की गई कार्रवाई के बाद हुईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीते वर्ष के मुकाबले में लाइसेंस निलंबन का यह आंकडा अधिक है। परिवहन विभाग की ओर से लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। अधिकारियों की ओर से स्पष्ट रूप से यह चेतावनी दी गई है। बता दें सोशल मीडिया पर आए दिन तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होते हैं। यातायात पुलिस की ओर से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यातायात पुलिस से मिली सिफारिशों के बाद भी लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाती है।