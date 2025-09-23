Language
    Traffic Challan: नोएडा में धड़ाधड़ कट रहे चालान, 1500 से ज्यादा लोगों पर हुआ एक्शन

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:55 AM (IST)

    नोएडा में तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने बीते आठ महीनों में 800 से अधिक लाइसेंस निरस्त किए हैं। यह कार्रवाई यातायात पुलिस की सिफारिशों पर की गई है। अधिकारियों ने बताया कि तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

    यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। तेज रफ्तार वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा रही। इस वर्ष परिवहन विभाग की ओर से 1500 से अधिक वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। यह कार्रवाई यातायात पुलिस से मिली सिफारिश और परिवहन विभाग की ओर से की गई कार्रवाई के बाद हुईं।

    बीते वर्ष के मुकाबले में लाइसेंस निलंबन का यह आंकडा अधिक है। परिवहन विभाग की ओर से लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। अधिकारियों की ओर से स्पष्ट रूप से यह चेतावनी दी गई है।

    बता दें सोशल मीडिया पर आए दिन तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होते हैं। यातायात पुलिस की ओर से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यातायात पुलिस से मिली सिफारिशों के बाद भी लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाती है।

    रॉन्ग साइड ड्राइविंग समेत दूसरों की जान को खतरे में डालकर ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ बिना देरी के लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। इनमें रीलबाजों की संख्या भी है। एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग की प्रवर्तन की टीमें व ट्रैफिक पुलिस से मिली सूची के आधार पर समय समय पर कार्रवाई की जाती है। यह आगे भी जारी रहेगी।