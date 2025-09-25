Language
    तीन दिन से लापता पशु कारोबारी की बेरहमी से हत्या, काॅल आने के बाद एक लाख रुपये लेकर घर से निकला था

    By Ajab Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:15 PM (IST)

    दनकौर क्षेत्र में तीन दिन से लापता पशु व्यापारी का शव विश्वविद्यालय के पीछे जंगल में क्षत-विक्षत अवस्था में मिला। गर्दन और अंगुलियों को धारदार हथियार से काटा गया था। परिजनों ने रंजिशन हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हत्यारोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    एक विश्वविद्यालय के पीछे जंगल में मिला पशु कारोबारी का शव। जागरण

    जागरण संवादाता, दनकौर। बिलासपुर कस्बे के रहने वाले पशु व्यापारी मंगलवार से लापता थे। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने उनकी गुमशुदगी दर्ज की।

    घटना के बाद से ही स्वजन और पुलिस उनकी तलाश कर रहे थे। बृहस्पतिवार को तलाश करते हुए स्वजन को उनका शव दनकौर क्षेत्र स्थित एक विश्विद्यालय के पीछे जंगल में मिला।

    गर्दन को धारदार हथियार से काटा गया जबकि हाथ और पैरों की अंगुलियों का भी कुछ भाग कटा मिला। स्वजन का कहना है कि रंजिशन उनकी हत्या की गई है।

    कस्बा निवासी आरिफ कुरैशी ने बताया कि वह चार भाई थे। जिनमें सबसे बड़े भाई मोहम्मद कुरैशी (48) थे। मंगलवार को किसी ने कॉल कर घर से बुलाया था।

    घर से एक लाख रुपये लेकर बाइक पर निकले थे। कुछ देर बाद ही उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। उनको कई बार काॅल करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका।

    इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली। साथ ही परिवार व गांव के करीब 30 युवक बाइक पर सवार होकर उन्हें तलाशने लगे।

    बृहस्पतिवार को उन्हें तलाशते हुए दनकौर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक विश्वविद्यालय के पीछे जंगल में पहुंचे, जहां मोहम्मद कुरैशी का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ। पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची।

    पीड़ित भाई का कहना है कि उनके भाई की बेरहमी से हत्या की गई है। जिनकी गर्दन और हाथ पैरों की अंगुलियों के कुछ भाग काटे गए हैं।

    जिस स्थान पर शव मिला, उससे करीब 10 मीटर दूर मृतक का गमछा और करीब 15 मीटर दूर एक जूता मिला। साथ ही करीब 150 मीटर दूर झाड़ियों से बाइक मिली। मोबाइल नहीं मिल सका।

    पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। स्वजन का कहना है कि उनके लापता हो जाने के बाद से ही पुलिस लापरवाह बनी रही और केवल आश्वासन दिया गया।

    कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि मृतक के स्वजन की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। 

