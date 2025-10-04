HR रूपशा मुखर्जी की कहानियां छू लेंगी दिल, 500 से ज्यादा जख्मी और विकलांग कुत्तों की बचा चुकी जान

विश्व पशु कल्याण दिवस पर नोएडा में विदेशी नागरिक घायल जानवरों को गोद लेने में आगे हैं। रूपशा मुखर्जी जैसी एनिमल एंजेल 15 वर्षों में 500 से अधिक जानवरों को बचा चुकी हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से 12 कुत्तों को विदेश में गोद लिया गया। स्नो नामक एक कुत्ते को 12 लाख रुपये खर्च कर कनाडा ले जाया गया।

चेतना राठौर, नोएडा। विश्व पशु कल्याण दिवस (वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे) पर आज दुनिया भर में पशु प्रेमियों की आवाज गूंजेगी। नोएडा शहर में एक हकीकत यह भी है कि जख्मी और विकलांग जानवरों को गोद लेने की दौड़ में विदेशी नागरिक भारतीयों से कहीं आगे हैं।

सड़कों पर तड़पते कुत्ते, घायल बिल्लियां और लाचार गोवंश इनकी कहानियां सोशल मीडिस से सीमाओं पार पहुंच रही हैं, और कनाडा, अमेरिका जैसे देशों से लोग इन्हें अपनाने को बेताब हैं। नोएडा की रूपशा मुखर्जी जैसी ''एनिमल एंजेल'' इस क्रांति की अगुआई कर रही हैं, जिन्होंने 15 सालों में 500 से ज्यादा रेस्क्यू के साथ 300 से अधिक कुत्तों को नया जीवन दिया।

पेशे से आईटी कंपनी में एचआर रूपशा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहतीं हैं। सड़क के इन ''अनसुने हीरोज'' के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद 12 कुत्तों को विदेशी लोगों ने गोद लिया। यह सभी सड़क से बचाए गए थे या बेहद गंभीर अवस्था में घायल मिले थे। रेस्क्यू के बाद बैकग्राउंड जांच, कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेजों की सख्त जांच के बाद विदेशी लोगों को कुत्ते दिए जाते हैं। रोज अपडेट्स के साथ फोटोज भेजना भी उनकी प्राथमिकता है, ताकि नया परिवार हमेशा जुड़ा रहे। रूपशा की कहानियां दिल छू लेती हैं।

2022 में केरल की सड़कों पर बुरी तरह पीटे गए एक कुत्ते को विदेशी एनिमल लवर की सूचना पर रेस्क्यू किया। हफ्तों की मरहम-पट्टी के बाद कनाडा की सुशान मार्टिन ने इसे ''जैली'' नाम देकर अपनाया। ठीक वैसी ही जज्बाती यात्रा थी स्नो की रही।