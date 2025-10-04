CM योगी के आदेश के बाद जारी हुए 52 लाख रुपये, नोएडा के इस स्कूल की बदलेगी सूरत
राजस्थान में एक स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतमबुद्धनगर के परिषदीय स्कूलों के रखरखाव का आदेश दिया। बेसिक शिक्षा विभाग CSR के माध्यम से 52 लाख के बजट से चार स्कूलों का नवीनीकरण करेगा। दादरी ब्लॉक के ऊंचा अमीरपुर समेत अन्य स्कूलों में मरम्मत पेंटिंग और खेलकूद सुविधाओं का विकास किया जाएगा। BSA राहुल पंवार ने बताया कि निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। राजस्थान में बीते 25 जुलाई को सरकारी स्कूल का भवन ढहने से हुए हादसे में बच्चों की मौत की घटना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया था।
उन्होंने सभी जिलों के परिषदीय स्कूलों के भवनों का रखरखाव कराने का आदेश दिया था। इसके बाद से गौतमबुद्धनगर के ऐसे सभी स्कूलों को बेसिक शिक्षा विभाग रखरखाव करा रहा है, जिनमें छोटी मोटी खामियां तक हैं। विभाग और चार परिषदीय स्कूलों का कायाकल्प कराने जा रहा है। सीएसआर से करीब 52 लाख का बजट जारी किया है।
योजना में एनटीपीसी दादरी के परियोजना प्रभावित गांवों के प्राथमिक और पूर्व माध्यम स्कूलों के भवनों का कायाकल्प कराया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया स्कूलों के भवनों में विभिन्न निर्माण कार्य कराने के लिए सीएसआर सीडी से बजट मिला है।
दादरी ब्लाक के उच्च प्राथमिक स्कूल ऊंचा अमीरपुर में करीब 18 लाख से भवन का मरम्मतीकरण, पेंटिंग, वाल पेंटिंग, टाइलीकरण, बच्चों को खेल कूद की सुविधा प्रदान करने परिसर में मिट्टी डलवाने का कार्य और इंटरलाकिंग व अन्य कार्य कराए जाएंगे।
इसी तरह प्राथमिक विद्यालय ऊंचा अमीरपुर में 12.13 लाख रुपये से भवन का कायाकल्प होगा। प्राथमिक विद्यालय गुठावली के भवन के लिए 12.21 लाख रुपये और प्राथमिक विद्यालय सीदीपुर के भवन में लगभग 10 लाख रुपये के कार्य कराए जाएंगे।
यह भी पढ़ें- नोएडा एयरपोर्ट के शुभारंभ से पहले YEIDA ने बनाया तगड़ा प्लान, ये सेक्टर बनेगा लॉजिस्टिक हब
बीएसए ने बताया निर्माण कार्य कराने के लिए कार्यदायी संस्थनाओं को नामित करने की प्रक्रिया की जा रही है। बताया कि जिले के अधिकतर स्कूलों के भवनों को रखरखाव करा दिया गया है। इन स्कूलों में निर्माण कार्य पूरे होने से बच्चों को पढ़ने व खेलकूद की सुविधाएं मिलेंगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।