बहन के घर गए ट्रेनी डॉक्टर ने 21वीं मंजिल से कूदकर दी जान, अगले महीने से नासिक में शुरू होनी थी इंटर्नशिप
ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी सोसायटी में एक प्रशिक्षु डॉक्टर ने 21वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक मथुरा का रहने वाला था और अपनी बहन से मिलने आया था। पुलिस जांच में पता चला कि डॉक्टर मानसिक बीमारी से पीड़ित था जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित गौर सिटी सोसायटी के 14 एवेन्यू में एक प्रशिक्षु डाॅक्टर ने 21वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली।
प्रशिक्षु डाॅक्टर अपनी मां को लेकर सोसायटी में रह रही बहन से मिलने के लिए आए थे। उन्हें नजदीकी प्राइवेट अस्पताल भर्ती कराया। जहां डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव काे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मृतक की पहचान मथुरा महाविद्या काॅलोनी गोविंदनगर के 29 वर्षीय शिवा शर्मा के रूप में हुई है। शिवा का परिवार मथुरा में ही रहता है। शिवा ने मुंबई से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी।
उन्हें अगले महीने नासिक में इंटर्नशिप के लिए जाना था। जाने से पहले सोमवार को डाॅक्टर शिवा अपनी मां के साथ गौर सिटी दो के 14 एवेन्यू में रहने वाली अपनी बहन से मिलने के लिए आए थे।
वह सोसायटी के ओ-टावर में रहती हैं। सोमवार दोपहर करीब एक बजे शिवा ने 21 वीं मंजिल पर छलांग लगा दी। सूचना पहुंची पुलिस पीड़ित स्वजन संग नजदीकी अस्पताल लेकर गए, जहां डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि डाॅक्टर शिवा मानसिक बीमारी से पीड़ित चल रहे थे।
बेंगलुरु से उनका इलाज चल रहा था। आशंका है कि बीमारी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया है। बिसरख कोतवाली पुलिस का कहना है कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।
स्वजन से बातचीत में मानसिक बीमारी की बात सामने आई है, लेकिन आत्महत्या का कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। एडीसीपी सेंट्रल शैव्या गोयल ने बताया कि युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया।
जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
