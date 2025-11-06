कटे हाथ और गर्दन... नोएडा के नाले में मिला महिला का निर्वस्त्र शव, हाल देख पुलिस भी सन्न

जागरण संवाददाता, नोएडा। दिल्ली से सटे एनसीआर के शहर नोएडा के सेक्टर-39 थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां नाले में एक महिला का निर्वस्त्र शव मिला है, जिसके दोनों हाथ और गर्दन भी गायब हैं।

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस महिला की शिनाख्त का प्रयास कर रही है।

क्या है पूरा मामला

गुरुवार दिन में नोएडा पुलिस को जानकारी मिली कि सेक्टर-39 थानाक्षेत्र के सेक्टर-82 कट के पास नाले में एक शव मिला है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो शव निकलवाया गया।

शव निकालने के बाद पुलिस भी सन्न रह गई। शव निकला तो उसकी गर्दन गायब थी और दोनों हाथ भी नहीं थे। यही नहीं महिला के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। उसके पूरे शरीर पर सिर्फ बिछुवे मिले हैं।