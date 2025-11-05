Language
    नोएडा में शादी से इनकार करने पर महिला वकील ने की आत्महत्या, आरोपी गिरफ्तार

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:53 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 105 में एक महिला वकील ने शादी से इनकार करने पर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने वकील प्रेमी पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और फिर अश्लील वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतका के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। शादी से इनकार करने पर सेक्टर 105 में रहने वाली महिला अधिवक्ता ने सोमवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन ने ला फर्म संचालक अधिवक्ता प्रेमी पर बेटी को शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और शादी के लिए कहने पर अश्लील वीडियो व फोटो प्रसारित करने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

    पीड़ित पिता ने मंगलवार को आरोपित के खिलाफ सेक्टर 39 थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने, अपमानिक व धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया। उधर, पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है।

    क्या है पूरा मामला?

    नोएडा सेक्टर 105 में रहने वाले ठेकेदारी का काम करने वाले व्यक्ति की दाे बेटी व एक बेटा है। छोटी बेटी ने 2024 में ला पास किया था। वह अपनी सहेली के माध्यम से एक साल पहले दिल्ली पंचशील पार्क में अभिप्रव सिंह लॉ एसोसिएट फर्म में काम कर रही थी। फर्म संचालक नोएडा सेक्टर 76 स्थित आम्रपाली सिलिकाेन सिटी के अभिप्रव सिंह से मित्रता थी।

    अभिप्रव ने महिला अधिवक्ता से शादी करने का वादा किया और दोनों संबंधों में थे। पिछले दिनों महिला ने अभिप्रव से शादी करने को बोला तो वह अपनी मां को मनाने की बात कहकर टरकाता रहता था। पिछले दिनों महिला और उसके स्वजन को पता चला कि अभिप्रव के स्वजन ने मई 2025 में शादी तय कर दी। स्वजन के मुुताबिक सोमवार को अभिप्रव को समझाने के लिए घर बुलाया था।

    आरोप है कि अभिप्रव ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसकी शादी में अड़चन बनने पर महिला अधिवक्ता की अश्लील वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी। उसके बाद आरोपित चला। उनकी बेटी ने कमरे में जाकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी होने पर स्वजन नजदीक के प्राइवेट अस्पताल ले गए। वहां पर चिकित्सकों ने महिला अधिवक्ता को मृत घोषित कर दिया। आरोपित ने भागने का प्रयास किया। स्वजन ने आरोपित को दबोचकर पुलिस के हवाले किया।

    एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि पीड़ित स्वजन की शिकायत अभिप्रव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। महिला के पास से मिले सुसाइड नोट और आरोपित के मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है।