    प्रेम प्रसंग में खूनी खेल: नोएडा में पत्नी के प्रेमी की गला रेतकर हत्या, आरोपी पति दोस्त के साथ गिरफ्तार

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    नोएडा में एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी की गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी पति को पत्नी और मृतक के प्रेम संबंध का पता चला था। उसने अपने दोस्त की मदद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

    नोएडा में पति ने की पत्नी के प्रेमी की हत्या। जागरण

    जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज तीन थाना क्षेत्र के गढ़ी चौखंडी गांव में एक व्यक्ति ने प्रेम प्रसंग में पत्नी के प्रेमी की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित पति को आलाकत्ल समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपित की पत्नी के साथ प्रेमी नौकरी करता था। उसी के घर के पास रहता था। दोनों परिवारों का आना जाना था।

    गढ़ी चौखंडी गांव के गली नंबर नौ में एक प्लाट में बने कमरे में अलीगढ़ के नोजलपुर गांव का अमित अपनी पत्नी रूबी व तीन बच्चों संग किराये पर रहता है। पड़ोस में जेवर का राहुल भी रहता था। राहुल का परिवार जेवर में ही रहता है। वह अमित के घर के पास किराये पर रहता है। सभी फैक्ट्रियों में साफ सफाई का काम करते हैं।

    रूबी और राहुल एक फैक्ट्री में काम करते, जबकि अमित दूसरी फैक्ट्री में काम करता है। राहुल हर दिन रूबी को साथ लेकर जाता और घर पर छोड़ता था। रूबी के घर पर ही सुबह शाम खाना खाता था। शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे राहुल शराब के नशे में धुत होकर अमित के कमरे पर पहुंचा था। वहां पर नशे में हंगामा करने पर अमित के बेटे और आसपास के किरायेदारों ने प्लाट से बाहर निकालकर ताला लगा लिया था।

    बाजार से अमित और रूबी के वापस लौटने पर राहुल गेट पर हंगामा करता मिला। मौका पाकर प्लाट में घुस आया। इसी दौरान राहुल लहुलूहान अवस्था में प्लाट में पड़ा मिला था। जानकारी होने पर अमित और रूबी बाइक पर राहुल को नजदीक के अस्पताल ले गए थे। वहां पर राहुल की मौत हो गई।

    एसीपी वर्णिका सिंह ने बताया कि अमित ने राहुल की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी को आलाकत्ल समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

    प्रेमिका के पति समेत दो बनाए गए आरोपी

    पुलिस ने मामले में अमित कुमार पुत्र रामदास निवासी नोजलपुर, थाना सासनी, हाथरस शिक्षा-(अनपढ़) और उसके पड़ोस में रहने वाले साथी उमेश पुत्र शीयाराम निवासी ग्राम नंगलीपुर, थाना तेजीबाजार, जिला जौनपुर शिक्षा-(9वी पास) को आरोपित बनाया है। फेज तीन थाना पुलिस ने दोनो के खिलाफ हत्या व मारपीट की धारा( 103/115-2) और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है।

    पूछताछ में अमित ने बताया कि उसकी पत्नी के मृतक राहुल से अवैध संबंध थे। उसने अपने साथी उमेश संग मिलकर घटना की