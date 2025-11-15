जेवर-खुर्जा मार्ग होगा 10 मीटर चौड़ा, सरकार ने 41 करोड़ की मंजूरी दी; जल्द शुरू होगा चौड़ीकरण

जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव और खुर्जा-बुलंदशहर से कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए जेवर-खुर्जा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण पर सरकार 41 करोड़ की रुपए खर्च होंगे। शासन से पहली किस्त के रूप में चार करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति भी दे दी है। इसके बाद जल्द ही इसके चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। वर्तमान में यह मार्ग सात मीटर चौड़ा है इसके दोनों तरफ डेढ़-डेढ़ मीटर सड़क को बढ़ाते हुए 10 मीटर किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग की तरफ से प्रस्ताव भेजा जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जेवर से खुर्जा तक जाने वाला मार्ग इस समय बेहद व्यस्त मार्गों में से है। इसके चौड़ीकरण के लिए कुछ समय पहले उन्होंने लोक निर्माण विभाग की तरफ से प्रस्ताव भेजा था।

इस प्रस्ताव को शुक्रवार को शासन ने मंजूरी देते हुए जहांगीरपुर तक 15.433 किमी मार्ग के हिस्से के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 41 करोड़ एक लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, चालू वित्तीय वर्ष में पहली किस्त के रूप में चार करोड़ 41 हजार रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी हैं। लोक निर्माण विभाग जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करते हुए काम शुरू कराएगा। खुर्जा-बुलंदशहर से एयरपोर्ट तक आसान होगी कनेक्टिविटी जेवर से खुर्जा तक जाने वाले इस मार्ग की कुल लंबाई 30 किमी है एयरपोर्ट निर्माण के चलते जेवर बुलंदशहर मार्ग बंद होने के बाद खुर्जा-बुलंदशहर के अलावा जीटी रोड (ग्रैंड ट्रंक रोड) से यह मार्ग खुर्जा में सीधे कनेक्ट होता है। ऐसे में खुर्जा बुलंदशहर व जीटी रोड के रास्ते एयरपोर्ट तक आने जाने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।