इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक ने की थी आत्महत्या, पुलिस को मिला आधे पेज का सुसाइड नोट

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 104 स्थित एटीएस वन हमलेट सोसायटी की 17वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर शनिवार को इंडियन आयल कार्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक (गैस बिजनेस डवलपमेंट) अजय गर्ग की मौत मामले में पुलिस को आधे पेज का सुसाइड नोट मिला है।

कार्यकारी निदेशक ने बालकनी से कूदकर आत्महत्या की थी। उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। पुलिस सुसाइड नोट की जांच करा रही है। आत्महत्या के करने के कारण को खोजने में जुटी है। उधर, रविवार को शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

मूलरूप से कानपुर के कल्याणपुर के रहने वाले अजय गर्ग नोएडा सेक्टर 104 स्थित एटीएस वन हमलेट सोसायटी में 17वीं मंजिल के फोर बीएचके फ्लैट में पत्नी मयूरी संग रहते थे। पुलिस के मुताबिक अजय शनिवार सुबह करीब सवा दस बजे पत्नी से मोबाइल में नेटवर्क नहीं आने और पांच मिनट में आने की बात कह बालकनी की ओर गए थे। वहीं से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गए थे।

पुलिस ने जांच की तो उनके कमरे की मेज से आधे पेज का सुसाइड नोट मिला। उसमें लिखा हुआ है कि वह जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसमें किसी का काेई दोष नहीं है। इसके के लिए कोई जिम्मेदार भी नहीं है। उन्होंने अपने जीजा से पत्नी और बेटे का ध्यान रखने की अपील की है।