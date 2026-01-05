Language
    भारतीयों को गंदा और गरीब बोलने पर आया था युवती को गुस्सा, कोरियाई प्रेमी को उतारा मौत के घाट

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:05 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में तौलिये के इस्तेमाल पर हुए विवाद में एक महिला ने अपने दक्षिण कोरियाई लिव-इन पार्टनर की चाकू मारकर हत्या कर दी। नशे में धुत प्रेमी ने भ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    आरोपी महिला लुंजियाना पमाई।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। तौलिये का उपयोग करने को लेकर हत्यारोपित युवती का दक्षिण कारिया निवासी प्रेमी से विवाद हुआ था। नशे में धुत प्रेमी ने युवती और भारतीयों को गंदा व गरीब बोलते हुए अभद्र भाषा बोली।

    विरोध करने पर प्रेमी ने चाकू निकाल कर युवती पर हमलावर होने का प्रयास किया। छीना झपटी में युवती ने चाकू छीन कर सीने पर वार कर दिया था। गंभीर घायल होने से प्रेमी की मौत हो गई थी। नालेज पार्क कोतवाली पुलिस ने सोमवार को आरोपित युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    घटना सेक्टर-150 स्थित एटीएस पायस हाइड सोसायटी के 1201 नंबर फ्लैट में शनिवार रात करीब दो बजे की है। फ्लैट में दक्षिण कोरिया निवासी प्रेमी डक ही युह (40) और मणिपुर के जिला बिशानुपुर अंतर्गत थंगल निवासी लुंजियाना पमाई करीब पिछले दो साल से लिवइन में रह रहे थे।

    शनिवार को युवती ने चाकू मार कर प्रेमी की हत्या कर दी थी। मृतक के चालक की तहरीर पर पुलिस ने युवती के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

    बताया जा रहा है कि घटना की रात करीब डेढ़ बजे युवती बाथरूम से नहाकर निकली थी। युवती ने गलती से प्रेमी का टावल प्रयोग कर लिया था। प्रेमी नहाने पहुंचा तो गीला टावल देख कर युवती पर भड़क गया। युवती और भारतीयों को लेकर अभद्र शब्द बोलने लगा। विरोध करते हुए युवती बैग उठाकर फ्लैट से बाहर जाने का प्रयास करने लगी।

    इससे नशे में धुत प्रेमी आपा खोकर किचन से सब्जी काटने वाला चाकू उठाकर युवती पर हमला करने का प्रयास करने लगा। खुद की जान पर बनती देख युवती व प्रेमी के बीच चाकू को लेकर छीना झपटी हुई। नशे में होने के चलते युवती ने चाकू छीन कर प्रेमी पर वार कर दिया।

    हृदय पर चाकू का गहरा घाव होने से खून से लथपथ होकर गिर गया था। युवती ही सरकारी एंबुलेंस से प्रेमी को लेकर ड्राइवर के साथ जिम्स पहुंची थी। वहां परक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।

    एसीपी हेमंत उपाध्याय ने बताया मृतक के स्वजन ने शव लेने आने से मना कर दिया। दक्षिण कोरिया की एंबेसी से संपर्क कर मामला बताया गया था। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव एंबेसी से आए कर्मचारियों को सौंप दिया गया। हत्यारोपित युवती को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

