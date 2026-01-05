ग्रेटर नोएडा में रंजिश के चलते युवक की पीट-पीटकर हत्या, दूसरे की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, दादरी (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में कोतवाली दादरी क्षेत्र के गांव कैमराला में रविवार रात ड्यूटी से लौट रहे कार सवार दो युवकों को दो अलग-अलग कार में सवार युवकों ने रास्ते में रोककर डंडों से पीटकर कर घायल कर दिया।

वहीं, उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। सोमवार को ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर किया।

पुलिस के अनुसार, कैमराला निवासी हरकेश ग्रेटर नोएडा में रिकवरी एजेंट का काम फाइनेश कंपनी में करता था। आरोप है कि रविवार को ड्यूटी समाप्त कर दोस्त मोहित के साथ कार से गांव लौट रहे थे। 9 बजे कैमराला गांव के पास पीछे से पहुंचे दो ब्लैनो कार सवार ओवरटेक कर इनकी कार रुकवाए। दोनों ब्लैनो कार से उतरे युवकों ने हरिकेश और मोहित को लाठी-डंडों से हमला कर लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गए।