    ग्रेटर नोएडा में रंजिश के चलते युवक की पीट-पीटकर हत्या, दूसरे की हालत गंभीर

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:53 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के कैमराला गांव में ड्यूटी से लौट रहे दो युवकों पर कार सवारों ने हमला कर दिया। लाठी-डंडों से पीटने के बाद एक युवक हरकेश की मौत हो गई, जबक ...और पढ़ें

    नोएडा पुलिस।

    जागरण संवाददाता, दादरी (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में कोतवाली दादरी क्षेत्र के गांव कैमराला में रविवार रात ड्यूटी से लौट रहे कार सवार दो युवकों को दो अलग-अलग कार में सवार युवकों ने रास्ते में रोककर डंडों से पीटकर कर घायल कर दिया।

    वहीं, उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। सोमवार को ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर किया।

    पुलिस के अनुसार, कैमराला निवासी हरकेश ग्रेटर नोएडा में रिकवरी एजेंट का काम फाइनेश कंपनी में करता था। आरोप है कि रविवार को ड्यूटी समाप्त कर दोस्त मोहित के साथ कार से गांव लौट रहे थे। 9 बजे कैमराला गांव के पास पीछे से पहुंचे दो ब्लैनो कार सवार ओवरटेक कर इनकी कार रुकवाए। दोनों ब्लैनो कार से उतरे युवकों ने हरिकेश और मोहित को लाठी-डंडों से हमला कर लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गए।

    उधर, राहगीरों की सूचना पर पहुचे परिजनों ने दोनों को ग्रेटर नोएडा निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर डॉक्टरों ने हरकेश 30 को मृत घोषित कर दिया। मोहित की हालत गंभीर बनी हुई है।

    पुलिस ने शिकायत के आधार पर लिटटू, विक्रांत , सोनू, कालू, निवासी कैमराला, अनुज निवासी चक्रसेनपुर व अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही शुरु की है। पीड़ित पिता ने बताया कि सभी आरोपित उनके बेटे से पहले से रंजिश रखते थे।

    एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि दो पक्ष में शराब के नशे में झगड़ा हुआ है। एक ही पक्ष हरकेश की अस्पताल में मौत हो गई है। मोहित घायल है, उसका उपचार चल रहा है। मृतक के पिता की शिकायत पर पांच के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।