बिजनौर हत्याकांड: छोटे भाई ने रची थी राहुल की हत्या की साजिश, नोएडा में कैब चलाते थे आरोपी

जागरण संवाददाता, बिजनौर। राहुल के छोटे भाई ने पहले ही उसकी हत्या की साजिश रच ली थी। आरोपित दुष्यंत नोएडा में ओला कंपनी की कार चलाता था। दोनों आरोपित भी कंपनी की कार पर चालक थे। इसी दौरान तीनों की आपस में जान-पहचान थी। भाई की हरकत और धमकी से परेशान दुष्यंत ने दोनों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। हत्या को अंजाम देने के बाद शूटर जिले से बाहर भागने की फिराक में थे।

राहुल नशे को आदी था। उसकी हरकतों से घर वाले परेशान थे। राहुल और दुष्यंत में अक्सर विवाद होता था। विवाद के चलते दुष्यंत नोएडा ओला कंपनी में नौकरी करने लगा था। कार चलाने लगा था। वहीं विनीत व अमजद भी कार चलाते थे। दोनों की मुलाकात दुष्यंत से हुई।

एक महीने पहले विवाद के दौरान राहुल ने दुष्यंत को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी के चलते दुष्यंत चौंकना हो गया था। राहुल नशे का आदी था। उसे लग रहा था कि जमीन के लालच में वह उसकी हत्या कर सकता है। इससे पहले ही उसकी हत्या कर दी जाए।

दुष्यंत ने दोनों से मिलकर राहुल की हत्या की साजिश रची। योजना के मुताबिक दोनों बदमाश गांव के बाहर आ गए। उन्हें पहले से पता था कि सुबह के समय ट्रैक्टर-ट्राली गन्ना क्रय केंद्र पर डालने जाएगा। प्लान के मुताबिक, दोनों शूटर वहां पहुंच गए। हत्या कर दी। पुलिस ने सीडीआर और फुटेज खंगाली तो पूरा मामला सामने आ गया। राजफाश करने वाले टीम में स्योहारा थाना प्रभारी संजय कुमार, नगीना एसओ अवनीत मान मौजूद रहे। भागते हुए मारी गोली, छह जनवरी को होना था रिश्ता मृतक के पिता सतपाल सिंह के मुताबिक आगामी छह जनवरी को मुरादाबाद से राहुल का रिश्ता करने के लिए लड़की वाले आने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही यह घटना हो गई। पुलिस के मुताबिक शव के पास ही युवक का मोबाइल पड़ा मिला है, जबकि ट्रैक्टर रोड पर ही बंद खड़ा मिला।