    गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी की छात्रा की मौत, ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे में हुई थी घायल

    By Arpit Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:56 AM (IST)

    दनकौर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के पास एक सड़क हादसे में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की छात्रा अलका की मौत हो गई। वह स्कूटी से घर लौट रही थी, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    छात्रा अलका का फाइल फोटो। सौजन्य- ग्रामीण

    संवाद सहयोगी, ग्रेटर नोएडा। दनकौर कोतवाली क्षेत्र में स्थित यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक एक कार की टक्कर से स्कूटी सवार छात्रा सोमवार की शाम गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसको स्वजन ने ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई।

    पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दनकौर कोतवाली क्षेत्र के औरंगपुर गांव के मनोज नागर की 19 वर्षीय बेटी अलका गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी।

    बताया जाता है कि सोमवार शाम को वह विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद स्कूटी से अपने गांव को लौट रही थी। क्षेत्र में स्थित एनआरआइ सिटी के सामने तेज रफ्तार कार सवार ने लापरवाही से सामने से स्कूटी को टक्कर मार दी और फरार हो गया।

    हादसा इतना भीषण था कि इसमें स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने घायल अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि स्वजन की शिकायत के आधार पर जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

