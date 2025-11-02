Noida Accident: मोटरसाइकिल पर जा रहे तीन युवकों को डंपर ने कूचला, दर्दनाक मौत से मचा कोहराम

संवाद सहयोगी, दादरी। दादरी कोतवाली क्षेत्र के घोड़ी बछेड़ा गांव के समीप मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को तेज गति व लापरवाही से आ रहे डंपर चालक ने कुचल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान जिला बुलंदशहर थाना सिकंद्राबाद के शेरपुर गांव निवासी 19 वर्षीय मोंटू, श्वेत व 20 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है।

तीनों दोस्त थे। तीनों दोस्त मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। तीनों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तीनों ग्रेटर नोएडा में रहकर मजदूरी करते थे। शेरपुर गांव से ग्रेटर नोएडा मजदूरी करने के लिए ही आ रहे थे। आरोपित चालक मनीष यादव बिहार के बेतिया जिले के खारटवा गांव का रहने वाला है।

हादसा शनिवार दोपहर साढ़े 12 बजे के करीब हुआ। तीनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव शेरपुर से ग्रेटर नोएडा आ रहे थे। जैसे ही घोड़ी बछेड़ा के पास हायर फैक्ट्री के समीप पहुंचे तेज गति व लापरवाही से आ रहे डंपर चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। तीनों डंपर के टायर के नीचे आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई।

घटना के बाद चालक माैके पर डंपर छोड़कर फरार हो गया। चश्मदीदों की माने तो दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। राहगीरों ने डायल 112 पर तत्काल सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिम्स अस्पताल भर्ती कराया। जहां डाक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।