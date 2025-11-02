Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Noida Accident: मोटरसाइकिल पर जा रहे तीन युवकों को डंपर ने कूचला, दर्दनाक मौत से मचा कोहराम

    By Ajab Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:21 AM (IST)

    दादरी के घोड़ी बछेड़ा गांव के पास डंपर ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक बुलंदशहर के शेरपुर गांव के रहने वाले थे और ग्रेटर नोएडा में मजदूरी करते थे। पुलिस ने डंपर जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। तीनों युवक दोस्त थे और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, दादरी। दादरी कोतवाली क्षेत्र के घोड़ी बछेड़ा गांव के समीप मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को तेज गति व लापरवाही से आ रहे डंपर चालक ने कुचल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान जिला बुलंदशहर थाना सिकंद्राबाद के शेरपुर गांव निवासी 19 वर्षीय मोंटू, श्वेत व 20 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीनों दोस्त थे। तीनों दोस्त मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। तीनों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तीनों ग्रेटर नोएडा में रहकर मजदूरी करते थे। शेरपुर गांव से ग्रेटर नोएडा मजदूरी करने के लिए ही आ रहे थे। आरोपित चालक मनीष यादव बिहार के बेतिया जिले के खारटवा गांव का रहने वाला है।

    हादसा शनिवार दोपहर साढ़े 12 बजे के करीब हुआ। तीनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव शेरपुर से ग्रेटर नोएडा आ रहे थे। जैसे ही घोड़ी बछेड़ा के पास हायर फैक्ट्री के समीप पहुंचे तेज गति व लापरवाही से आ रहे डंपर चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। तीनों डंपर के टायर के नीचे आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई।

    घटना के बाद चालक माैके पर डंपर छोड़कर फरार हो गया। चश्मदीदों की माने तो दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। राहगीरों ने डायल 112 पर तत्काल सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिम्स अस्पताल भर्ती कराया। जहां डाक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

    तीनों में से किसी ने हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था। पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने के साथ सूचना पीड़ित स्वजन को दी। सूचना पर पीड़ित स्वजन भी घटना स्थल पहुंच गए है। दादरी कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि डंपर जब्त करने के साथ ही पुलिस ने आरोपित चालक को हिरासत में ले लिया है।