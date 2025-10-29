यमुना एक्सप्रेसवे पर खौफनाक हादसा: मिनी बस ने दंपती-बेटी को रौंदा, पति की मौत; चालक फरार

संवाद सहयोगी, जागरण (रबूपुरा)। रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर एक अनियंत्रित मिनी बस ने दंपती और उनकी छह वर्षीय बेटी को टक्कर मार दी। हादसे में पति की मौत हो गई। जबकि उसकी पत्नी और 6 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हैं। उनका उपचार प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है।

हादसे के बाद बस पलट गई और चालक मौके से फरार हो गया। बस पलटने से कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे के कर्मियों ने बस को जल्द से जल्द हटाकर यातायात सुचारु कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ के गांव दपुरा निवासी कमलेश रबूपुरा में रहकर राजमिस्त्री का काम करते थे। दीपावली पर वह अपने गांव गए थे। दीपावली मनाकर बस द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते रबूपुरा लौट रहे थे। जैसे ही जीरो प्वाइंट से 23 किलोमीटर की दूरी पर रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में बुधवार की सुबह पांच बजे बस से उतारे, इसी दौरान जेवर की तरफ से आई एक तेज रफ्तार मिनी बस ने तीनों को टक्कर मार दी।

मां-बेटी का इलाज जारी हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे यमुना एक्सप्रेसवे कर्मियों व पुलिस ने घायलों को ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया जहां कमलेश की मौत हो गई। जबकि उसकी पत्नी 32 वर्षीय प्रियंका छह वर्षीय बेटी कविता गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनका उपचार ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में चल रहा है।