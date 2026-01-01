ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ छह मामलों में नामजद आरोपी; गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र में बुधवार की रात पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस नए साल के दृष्टिगत कुलेसरा से लखनावली की तरफ जाने वाले पुस्ता रोड पर चैकिंग कर रही थी। तभी सामने से एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति आता दिखाई दिया। जिसे पुलिस ने रूकने का इशारा किया।
रूकने के बजाय बदमाश मोटरसाइकिल को तेज गति से सैनिक विहार सुत्याना की तरफ भागने लगा। अंधेरे में उसकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। अपने आपकों घिरता देख आरोपित ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया।
आरोपी के पास से बरामद सामान
बदमाश की पहचान शाहजहांपुर जिले के थाना रोजा गांव जपनापुर के इमरान के रूप में हुई है। वह मौजूदा समय में हबीबपुर गांव मं पानी की टंकी के पास रहता है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, एक मोबाइल फोन, लोहे की छेनीनुमा राड, चोरी की फर्जी नवंबर प्लेट लगी स्पलेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है।
पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश के खिलाफ ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र में चोरी समेत विभिन्न धाराओं में छह मामले दर्ज है।
