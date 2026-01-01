Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ छह मामलों में नामजद आरोपी; गिरफ्तार

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:43 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र में बुधवार रात पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। नए साल की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवा ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुठभेड़ में घायल बदमाश को ले जाती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र में बुधवार की रात पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस नए साल के दृष्टिगत कुलेसरा से लखनावली की तरफ जाने वाले पुस्ता रोड पर चैकिंग कर रही थी। तभी सामने से एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति आता दिखाई दिया। जिसे पुलिस ने रूकने का इशारा किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूकने के बजाय बदमाश मोटरसाइकिल को तेज गति से सैनिक विहार सुत्याना की तरफ भागने लगा। अंधेरे में उसकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। अपने आपकों घिरता देख आरोपित ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

    आरोपी के पास से बरामद सामान

    बदमाश की पहचान शाहजहांपुर जिले के थाना रोजा गांव जपनापुर के इमरान के रूप में हुई है। वह मौजूदा समय में हबीबपुर गांव मं पानी की टंकी के पास रहता है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, एक मोबाइल फोन, लोहे की छेनीनुमा राड, चोरी की फर्जी नवंबर प्लेट लगी स्पलेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है।

    यह भी पढ़ें- नए साल की रात 'सुरक्षा कवच' में रहा नोएडा, नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने बरती सख्ती

    पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश के खिलाफ ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र में चोरी समेत विभिन्न धाराओं में छह मामले दर्ज है।