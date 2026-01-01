नए साल की रात 'सुरक्षा कवच' में रहा नोएडा, नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने बरती सख्ती

जागरण संवाददाता, नोएडा। नए साल पर जिले को ''सुरक्षा कवच'' में रखने जैसे पुख्ता इंतजाम रहे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे जिले को तीन सुपर जोन, 10 जोन, 27 सेक्टर व 119 सब सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था की गई।

भीड़भाड़, मॉल व अन्य स्थानों पर सामान्य पुलिस के अलावा, पीएसी और स्पेशल टीम के रूप में तीन हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी मोर्चा संभाले रहे। तीनों जोन में बुधवार देर रात तक पुलिस अधिकारी पैदल मार्च और चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। जश्न मनाकर निकले लोगों को पुलिसकर्मियों ने घर व गतंव्य स्थान तक भी छुड़वाया।

नववर्ष को लेकर पर मॉल, बाजार, सेक्टर व सोसायटी में चहल पहल रही। लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए जीआइपी मॉल, गार्डन गैलेरिया मॉल, एडवांट, वेनिस, गौर और स्पेक्ट्रम मॉल आदि जगहों पर पहुंचे और देर रात तक जश्न मना। सभी जगहों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इतंजाम रहे।

गौतमबुद्ध नगर अपर पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि तीनों जोन में सभी जगहों पर तीन हजार पुलिस स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई। तीनों जोन में आठ डीसीपी, पांच एडीसीपी, 15 एसीपी, 75 निरीक्षक, 750 उपनिरीक्षक, 117 महिला उपनिरीक्षक, 1470 मुख्य आरक्षी व आरक्षी, 473 महिला आरक्षी पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा का जिम्मा संभाले रखा।