    ग्रेटर नोएडा में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, सभी 82 ग्राम पंचायतों में होगा मतदान; अप्रैल-जुलाई में हो सकती है वोटिंग

    By Ajab Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:26 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, जो अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होने की संभावना है। सभी 82 ग्राम पंचायतों में चुना ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    अजब सिंह भाटी, ग्रेटर नोएडा। ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच पंचायत चुनाव हो सकते हैं। इच्छुक दावेदारों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। प्रशासनिक स्तर से अनंतिम प्रकाशन से पहले मतदाता सूची में नए मतादाताओं के नाम जोड़ने के साथ ही मृत व दूसरी जगह पलायन कर चुके लोगों के नामों को हटाने का काम चल रहा है।

    सभी ग्राम पंचायतों में चुनाव होना तय

    जिले की सभी 82 ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। न्यू नोएडा में आने वाली ग्राम पंचायतों में पंचायती राज व्यवस्था समाप्त होने के कयास लगाए जा रहे थे। विभाग का दावा है कि शासन ने सभी ग्राम पंचायतों में चुनाव कराने को हरी झंडी दे दी है। जिसके बाद न्यू नोएडा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में पंचायती राज व्यवस्था समाप्त होने की चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी अजय कुमार का कहना है जिले की सभी ग्राम पंचायतों में चुनाव होना तय है।

    ...और घटती चली गई थी जिले में ग्राम पंचायतें

    नौ जून 1997 में बुलंदशहर व गाजियाबाद के गांवों को काटकर जिले का गठन हुआ। उस दौरान जिले में 423 गांव शामिल थे, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण द्वारा गांवों की जमीन अधिगृहीत करने व गांवों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के बाद अब महज 82 ग्राम पंचायत ही शेष रह गई है। जिले में गठन के दौरान 260 ग्राम पंचायतों का गठन कर चुनाव हुआ था।

    2015 में चार बार घटी जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या

    नोएडा ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत गांवों के औद्योगिक क्षेत्र घोषित होने व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद कराने की याचिका दायर होने के बाद 2015 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जिले की ग्राम पंचायतों की संख्या चार बार घटी। 2015 में 287 ग्राम पंचायतों से घटकर 153 व फिर 102 ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। उनमें चुनाव भी हुए, लेकिन जेवर व दनकौर क्षेत्र की 14 ग्राम पंचायतों के यमुना प्राधिकरण में चले जाने के बाद इन ग्राम पंचायतों के प्रधानों को शपथ ही नहीं दिलाई गई।

    वर्ष ग्राम पंचायतों की संख्या

    वर्ष ग्राम पंचायतों की संख्या

    2000 

    		 260

    2005 

    		 243

    2010 

    		 243

    2015 

    		 153

    2015 

    		 102

    2015 

    		 100
    2016  88

