ग्रेटर नोएडा में कार के विवाद में दोस्तों ने ही की थी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, 15वीं मंजिल से फेंका था

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसायटी में एक जनवरी की रात दोस्तों ने ही प्राॅपर्टी डीलर विनीत की 15वीं मंजिल से फेंक कर हत्या की थी। पुलिस ने हत्यारोपित दो दाेस्तों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया।

पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आया कि कार को लेकर आरोपियों का मृतक व उसके दोस्ताें से विवाद चल रहा था। नए वर्ष की पार्टी में इसी बात को लेकर विवाद के बाद आरोपी प्राॅपर्टी डीलर को नीचे फेंक कर मौके से भाग निकले थे।

मूलरूप से बिहार के सिवान जिले के जीबी नगर तरबरा निवासी मृतक प्राॅपर्टी डीलर विनीत ग्रेनो वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसायटी में रहता था। इसी सोसायटी में बिहार निवासी दोस्त आयुष, प्रिंस व अन्य रहते हैं। एसीपी दीक्षा सिंह ने बताया कि घटना की रात आयुष के फ्लैट में नववर्ष की पार्टी चल रही थी। जबकि आयुष अन्य जगह पार्टी में गया था। उसके फ्लैट पर विनीत के अलावा प्रिंस कुमार, बादल ठाकुर, धीरज कुमार सिंह, ओमप्रकाश, हर्षित कुमार उर्फ हर्ष व शेरी मौजूद थे।

प्रिंस ने विनीत के दोस्त आयुष की कार ली थी। कार के एक एक्सीडेंट में एयरबैग भी फट गया था। इस कारण बीमा से क्लेम नहीं मिला। आयुष व विनीत द्वारा प्रिंस से कार ठीक कराने का खर्च मांग रहे थे। इस को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था।

पार्टी में प्रिंस, बादल व उनके साथियों का विनीत के साथ फिर से विवाद हुआ। इसी दौरान उन्होंने विनीत को 15वीं मंजिल से फ्लैट की बालकनी से नीचे फेंक दिया और फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया घटना हादसा लग रही थी।