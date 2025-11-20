Language
     'ऐसा लगा जैसे चूना खा लिया हो', ग्रेटर नोएडा में मंदिर का प्रसाद खाने से क्यों बिगड़ी 7 लोगों की हालत?

    By Ajab Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:23 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के एक मंदिर में प्रसाद खाने के बाद सात लोगों की तबीयत खराब हो गई। पीड़ितों ने प्रसाद को 'चूना' जैसा बताया। पेट में जलन और उल्टी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंदिर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस भी मामले की छानबीन कर रही है।

    बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित चक साहवेरी गांव स्थित शीतला मंदिर के बाहर जमा लोगों की भीड़। जागरण

    अजब सिंह भाटी, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट चक शाहबेरी गांव स्थित शीतला देवी मंदिर में प्रसाद खाने से बीमार 60 वर्षीय विजय बहादुर मंदिर से पांच सौ मीटर दूर साईं उपवन सोसायटी में परिवार के साथ रहते हैं। वह रोजाना सुबह-शाम मंदिर में होने वाली आरती में पैदल पहुंचते थे।

    आरती के बाद मिलने वाले प्रसाद को स्वयं ग्रहण करने के बाद रास्ते में मिलने वाले बच्चों को बांट देते थे, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद बुधवार को वह प्रसाद बच्चों में नहीं बांट पाए। अन्यथा और भी बड़ी घटना हो सकती थी। सोसायटी के लोगों ने बताया कि विजय बहादुर सोसायटी में परिवार के साथ किराये पर पिछले कई सालों से रहते हैं। वह नियमित पूजा करने के लिए शीतला मंदिर जाया करते थे।

    ऐसा लगा जैसे चूने का कर लिया हो सेवन

    प्रसाद खाने से बीमार हुए बृजलाल ने बताया कि आरती में मिश्री के दाने मिले थे। उन्होंने एक-दो दाना प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने के साथ एक दाना अपने बेटे समर को भी दिया था। अन्य दाने परिवार के अन्य लोगों में वितरित करने के लिए रख लिए थे। जैसे ही उन्होंने प्रसाद का दाना ग्रहण किया पहले मिठा और अचानक चूने के खाने जैसे आभास हुआ।

    शक होने पर उन्होंने अपने बेटे को भी प्रसाद का दाना थूकने के लिए कहा, दोनों ने दौड़कर पानी से कुल्ला किया। अचानक उसके मुंह में छाला पड़ गया। कुछ देर बाद उल्टियां लगनी शुरू हो गई। देखते हुए देखते ही देखते दो से तीन मिनट के अंतराल में प्रसाद ग्रहण करने वाले अन्य लोगों की भी हालत बिगड़ती चली गई।

    निष्पक्ष जांच की मांग

    मंदिर के पुजारी शिव कुमार का घटना के बाद से मायूश हैं। उनकी आंखों से आंसू नहीं थम पा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रसाद को श्रृद्धा के साथ ग्रहण किया जाता है, लेकिन अराजक तत्वों ने घिनौना कृत्य कर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

    घटना के बाद ग्रामीणों में हैं आक्रोश

    घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत के साथ आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार की सुबह ठंड व बच्चों के स्कूल जाने की वजह से श्रृद्धालुओं की भीड़ कम रही। महिलाएं भी आरती में नहीं पहुंची। बड़ी घटना घटित हो सकती थी। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

