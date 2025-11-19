Language
    ग्रेटर नोएडा: शीतला माता मंदिर का प्रसाद खाने से पुजारी समेत सात लोग बीमार, दो की हालत नाजुक

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:02 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के शीतला माता मंदिर में प्रसाद खाने से पुजारी समेत सात लोग बीमार हो गए। दो की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन घटना की जांच कर रहा है।

    ग्रेटर नोएडा में प्रसाद खाने से सात लोग हुए बीमार।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख कोतवाली क्षेत्र के चक साहवेरी गांव स्थित शीतला देवी मंदिर का प्रसाद खाने से बुधवार को पुजारी समेत सात लोग बीमार पड़े। जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल और ग्रेनो वेस्ट के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    इनमें से दो लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जाएगी।

    पुजारी ने भी खाया था प्रसाद

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट बिसरख कोतवाली क्षेत्र के चक साहवेरी गांव स्थित शीतला देवी मंदिर में सुबह पौने सात बजे की आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया था। प्रसाद को स्वयं पुजारी ने भी खाया था। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रसाद खाते ही जहां पर लग रहा था वह स्थान पर कट बना रहा था।

    प्रसाद खाने वाले पुजारी समेत सात लोग बीमार हो गए हैं, इनमें से दो लोगों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह जब गांव की महिलाएं मंदिर की सफाई करने आई थी, तो वहां गेट पर पहले से एक प्रसाद की पन्नी बंधी हुई थी, जिसे उन लोगों ने मंदिर के अंदर सफाई करने के बाद रख दी थी।

    तीन को जिला अस्पताल किया रेफर 

    जब पुजारी के द्वारा रोजाना की तरह सुबह की आरती की गई तो वहां उपस्थित सभी भक्तों को प्रसाद दिया गया। प्रसाद खाते ही लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। प्रसाद खाने वाले सात लोगों में से तीन लोगों को जिला अस्पताल नोएडा में भर्ती कराया गया था, जिनमें से दो लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया।

    वहीं एक को प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। बाकी के चार लोगों का उपचार ग्रेनो वेस्ट के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।