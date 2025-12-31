ग्रेटर नोएडा जिम्स में बड़ा विस्तार: AI पीजी कोर्स, रक्त मित्र ऐप और 200 शोध परियोजनाएं समेत बेड क्षमता की गई दोगुनी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रदेश का तीसरा यलो फीवर वैक्सीन सेंटर खोला गया है। पूरे वर्ष में ओपीडी में 5.35 लाख मरीज पहुंचे हैं। रिसर्च विंग सेंटर स्थापित की गई और 200 शोध परियोजनाओं प्रस्तुत हुई हैं। जिम्स प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बना जिसके पास एनएबीएल और एनबीएचएल की मान्यता है। वहीं देश का पहला एआई क्लिनिक खोलने के लिए शासन से स्वीकृति मिली है। इसका शुभारंभ दो जनवरी को होगा, छह जनवरी को फिजिकल तौर पर शुभारंभ होगा। यह जानकारी बुधवार को जिम्स परिसर निदेशक बिग्रेडियर डाॅ. राकेश गुप्ता ने दी।

स्पताल की क्षमता 300 बेड से बढ़ाकर 630 की उन्होंने बताया कि अस्पताल की क्षमता 300 बेड से बढ़ाकर 630 कर दी गई है। ओपीडी में रोजाना 1500 से दो हजार और आइपीडी में 450 मरीज आ रहे हैं। यह संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले 20 प्रतिशत बढ़ी है।

शासन की बोर्ड बैठक में सुपर स्पेशिएलिटी सुविधाओं को संचालित किए जाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही कार्डियो, आंकोलाजी और गैस्ट्रो विभाग पूरी तरह से शुरू कर दिए जाएंगे। अभी कार्डियोलाजी शुरू कर दी गई है। यहां अधिकतर जांचे की जा रही हैं। डेक्सा स्कैन, आएसआइ योजना के तहत निश्शुल्क उपचार, नेत्रदान कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये नए कोर्स हुए शुरू एमबीबीएस के छात्रों के लिए जिम्स प्रदेश में तीसरा पसंदीदा स्थान बन गया है। आइएनआइ-सीइटी व नीट पीजी में 16 छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया और आइएनआइ-सीईटी में 27 वीं रैंक व नीट-पीजी में 87 वीं रैंक हासिल की है। एमडी व एमएस का नया बैच 58 सीटों के साथ शुरू किया एमबीए, नर्स मैनेजर का कोर्स शुरू किया गया। वहीं, 12वीं पास के लिए जिम्स के विद्या सेतु के तहत आइसीयू व वेंटिलेटर प्रशिक्षण नर्सिंग माड्यूल समेत अन्य आवश्यक प्रशिक्षण कोर्स शुरू हुए हैं।

यलो फीवर टीका लगवाने नहीं जाना होगा लखनऊ-रायबरेली यलो फीवर का टीका अक्सर अफ्रीका के देशों में जाने वाले लोग लगवाते हैं। इसके लिए अभी तक लोगों को यह टीका लगवाने के लिए रायबरेली एम्स या लखनऊ केजीएमयू जाना पड़ता था। जिम्स में यलो फीवर टीकाकरण सेंटर खुलने से लोगों को अब राहत हो गई है। टीकाकरण हर बृहस्पतिवार को होता है।

रक्त मित्र एप से हर ग्रुप का रक्त होगा उपलब्ध आपातकाल स्थिति में रक्त नहीं मिल पाने के कारण लोगों को इधर-उधर परेशान होने की जरूरत पड़ेगी। जिम्स ने रक्त मित्र एप शुरू किया है। यहां पर हर ग्रुप के रक्तदाताओं से डायरेक्ट जरूरतमंद संपर्क कर सकता है। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1100 रुपए रखी गई है। रक्त पूरी तरह से निश्शुल्क उपलब्ध होगा। अगर जरूरतमंद के पास रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है तो वह भी जिम्स अपने पास से मुहैया कराएगा।