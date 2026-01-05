नियुक्ति और फीस में धांधली पर समाजवादी छात्र सभा ने GBU के गेट पर किया प्रदर्शन, आश्वासन के बाद समाप्त
गौतम विश्वविद्यालय में नियुक्ति और फीस में धांधली को लेकर समाजवादी छात्र सभा ने सोमवार को प्रदर्शन किया। पुलिस के समझाने और राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रति ...और पढ़ें
आशीष, ग्रेटर नोएडा। गौतम विश्वविद्यालय में नियुक्ति और फीस में धांधली को लेकर समाजवादी छात्र संघ सभा के पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर सोमवार को प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक नियुक्ति की जांच व फीस में हुए फर्जीवाड़े की जांच नहीं होती तब तक वह शांत नहीं बैठेंगे।
विवि प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता होने के चलते पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझा कर धरने को समाप्त करा दिया। वहीं समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष मोहित नगर का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को मांगों का ज्ञापन पत्र सौंप दिया गया है।
यह धरना यहां समाप्त नहीं होगा। विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता के चलते आज इसे हल्का रखा गया है। 10 तारीख के बाद एक विशाल धरना यहां आयोजित किया जाएगा। इसके बाद धरना तब तक चलेगा जब तक सभी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है।
