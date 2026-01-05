Noida Weather: नोएडा में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, रेड जोन में हवा की गुणवत्ता

जागरण संवाददाता, नोएडा। कड़ाके की ठंड से ठिठुरन बढ़ गई है। रविवार को दिनभर छाए बादलों से सर्दी बढ़ गई है। इससे घर से निकलना लोगों का मुश्किल हो रहा है। लोग ठंड से राहत पाने के लिए लोग अलाव जला रहे हैं।

पिछले तीन दिनों से धूप न निकलने से दिन और रात के तापमान में गिरावट आ गए है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जनवरी की अधिक ठंडी रात रविवार की दर्ज हुई।

सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक रहा। वहीं अधिकतम तापमान 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। दिन और रात के तापमान में गिरावट लोगों को कंपकंपा रहा है। बादल छाए रहने से दिन में 3 बजे हल्की सी धूप की किरण देखने को मिलेगी, लेकिन सूर्य की तपन बेअसर रही।

वहीं हवा की रफ्तार में कमी रहने से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। 7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने प्रदूषण बढ़ा दिया। हवा की गति कम होने से तीन दिन बाद वायु गुणवत्ता रेड जोन में पहुंच गई। ठंड के साथ लोगों को प्रदूषित हवा ने परेशानी बढ़ा दी है।