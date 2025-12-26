गंगा-यमुना लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण नए साल में होगा शुरू, जमीन मुआवजे के लिए 1240 करोड़ की मांग

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण नए साल में शुरू होगा। यमुना प्राधिकरण ने लिंक एक्सप्रेसवे की जमीन के मुआवजे के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को 1240 करोड़ रुपये की मांग भेजी है। यीडा क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 20,850 एकड़ जमीन क्रय होगी।

यीडा क्षेत्र में 17 किमी लंबाई होगी गंगा एक्सप्रेसवे से नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए यूपीडा ने लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना तैयार की है। गंगा एक्सप्रेसवे के 44 किमी माइल स्टेशन से लिंक एक्सप्रेसवे शुरू होगा। बुलंदशहर के विभिन्न गांवों से गुजरते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर फिल्म सिटी के नजदीक जुड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 73 किमी है। यीडा क्षेत्र में 17 किमी लंबाई होगी। इसमें आठ किमी हिस्सा भूतल पर होगा, शेष नौ किमी हिस्सा जमीन से ऊंचाई पर होगा, ताकि लिंक एक्सप्रेसवे के रास्ते में आने वाली सड़कों के अंडरपास व रेल लाइन के लिए आरओबी बनाए जाएंगे।

सड़क की चौड़ाई 130 मीटर चौड़ी होगी सड़क के लिए जमीन क्रय का काम यीडा करेगा। प्राधिकरण सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि जमीन क्रय पर 1240 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण लागत यूपीडा वहन करेगा। यीडा ने जमीन क्रय के लिए यूपीडा को 1240 करोड़ रुपये की मांग भेज दी है। लिंक एक्सप्रेसवे की कुल चौड़ाई 130 मीटर होगी। इसमें मुख्य मार्ग की चौड़ाई 80 मीटर होगी। इसके दोनों ओर 25-25 मीटर चौड़ी तीन लेन सर्विस रोड बनाई जाएगी। सर्विस रोड से यीडा के सेक्टरों की कनेक्टिविटी होगी।