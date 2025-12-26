ग्रेटर नोएडा की सोसायटी में 12वीं मंजिल से कूदे युवक की मौत, धड़ से एक हाथ उखड़ा
ग्रेटर नोएडा में एक दुखद घटना सामने आई है। एक युवक ने एक सोसायटी में 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना में युवक का एक हाथ उसके धड़ से अलग हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की गौड़ सिटी-दो स्थित आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसायटी की 12वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर बृहस्पतिवार को युवक ने आत्महत्या कर ली।
युवक के शरीर पर पट्टियां बंधी थी, नीचे गिरने से उसके शरीर से एक हाथ उखड़ कर दूर जा गिरा। युवक की पहचान गांव धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा निवासी अनूप (27) के रूप में हुई है। सेक्टर-62 स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस मामले की जांच की जा रही है।
घटना बिसरख कोतवाली क्षेत्र की है। दोपहर करीब 12 बजे सोसायटी के निवासियों और गार्डों को पता चली। फ्लैट नंबर एम2-1301 से युवक ने कूदकर लगाकर आत्महत्या की है। ऊंचाई से गिरने से शव क्षतविक्षत हो गया। गिरते समय रेलिंग में हाथ फंसकर अलग कटने से अलग हो गया।
घटना की सूचना पर पुलिस व फारेंसिक टीम ने मौके पहुंच कर साक्ष्य एकत्रित किए। मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है। पूछताछ में पता चला है कि युवक अपने दो दोस्तों के साथ किराये पर रहता था। दो दोस्त फैक्ट्री के काम से चंडीगढ़ गए थे।
कोतवाली प्रभारी मनोज सिंह का कहना है कि पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। आत्महत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। मामले से जुड़े सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। युवक के दोस्तों व स्वजन के आने पर घटना का कारण पता चलेगा।
