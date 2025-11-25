Ganga Expressway Update: उत्तर प्रदेश वालों के लिए अच्छी खबर, 6 घंटे में तय होगी 594 KM की दूरी
Ganga Expressway Trial : उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है! गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से 594 किलोमीटर की दूरी अब केवल 6 घंटे में तय की जा सकेगी। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे यात्रा में समय की बचत होगी और राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे कई जिलों को आपस में जोड़ेगा।
डिजिटल डेस्क, नोएडा। Ganga Expressway News : उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के बहुप्रतीक्षित मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे (Ganga Expressway) का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसके शुरू होने से पूरे उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहद आसान हो जाएगी।
ताजा जानकारी के मुताबिक, 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे (Ganga Expressway) का निर्माण नवंबर में ही पूरा हो जाएगा। आइए गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में वो जानकारियां आपको बताते हैं जो आपके काम की हैं...
उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस-वे (Ganga Expressway)
गंगा एक्सप्रेस-वे बनने की डेडलाइन नवंबर में तय होने के साथ इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरठ से बदायूं तक का पहला हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका है। अब उन्नाव-हल्द्वानी सेक्शन पर सिर्फ छह परसेंट काम बाकी है। इस एक्सप्रेस-वे पर कुल 1498 बड़े स्ट्रक्चर हैं। इनमें से 1497 स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो गया है।
यूपीडा के अफसरों के मुताबिक, एक्सप्रेस-वे का ट्रायल दिसंबर के पहले सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद आखिरी परीक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी तक इसका उद्घाटन कर सकते हैं।
गंगा एक्सप्रेस-वे से सीधे जुड़े यूपी के ये जिले
गंगा एक्सप्रेस-वे (Ganga Expressway) उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से गुजर रहा है। एक्सप्रेस-वे के शुरू होने से लाखों लोगों का सफर बेहद आसान हो जाएगा और क्षेत्र के औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे में लोकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं। इस पर चलने वाले लोग 120 किमी. प्रतिघंटा की स्पीड से बिना रुकावट वाहन दौड़ा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश बन रहा है 'एक्सप्रेस प्रदेश'
योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा हैं...#UPCM #UttarPradesh #UPDATE #Growth #nayebharatkanayaup #upexpressways #upeida #boostconnectivity… pic.twitter.com/07pJBTMTgZ
