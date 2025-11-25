Ganga Expressway Update: उत्तर प्रदेश वालों के लिए अच्छी खबर, 6 घंटे में तय होगी 594 KM की दूरी

डिजिटल डेस्क, नोएडा। Ganga Expressway News : उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के बहुप्रतीक्षित मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे (Ganga Expressway) का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसके शुरू होने से पूरे उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहद आसान हो जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ताजा जानकारी के मुताबिक, 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे (Ganga Expressway) का निर्माण नवंबर में ही पूरा हो जाएगा। आइए गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में वो जानकारियां आपको बताते हैं जो आपके काम की हैं... उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस-वे (Ganga Expressway) गंगा एक्सप्रेस-वे बनने की डेडलाइन नवंबर में तय होने के साथ इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरठ से बदायूं तक का पहला हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका है। अब उन्नाव-हल्द्वानी सेक्शन पर सिर्फ छह परसेंट काम बाकी है। इस एक्सप्रेस-वे पर कुल 1498 बड़े स्ट्रक्चर हैं। इनमें से 1497 स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो गया है।