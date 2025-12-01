नोएडा में बिजली बिल राहत योजना आज से शुरू, ब्याज में मिलेगी 100 प्रतिशत तक छूट
जेवर में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आज से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो रही है। मार्च से नवंबर तक बिल जमा न करने वालों को ब्याज में 100% और मूलधन में 25% की छूट मिलेगी। घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को ओटीएस का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराते समय दो हजार रुपये की रसीद कटवानी होगी। बिजली चोरी के बकायेदारों को भी छूट मिलेगी।
जागरण संवाददाता, जेवर। आज यानी एक दिसंबर से विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विभाग द्वारा बिजली के बकाया बिलों में बड़ी राहत दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं ने मार्च से अब 30 नवंबर तक कोई बिल जमा नहीं किया है ऐसे उपभोक्ताओं को ब्याज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
साथ ही मूलधन पर भी 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। घरेलू के लिए दो किलोवाट एवं कामर्शियल के लिए एक किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को ओटीएस का लाभ दिया जाएगा। विद्युत निगम के अधिकारियों ने बताया कि एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस) चालू हो रही है।
योजना में कनेक्शन कराने के बाद बिल जमा नहीं करने वाले और लंबे समय से बिल जमा न करने वाले सभी ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने मार्च से अब तक बिल जमा नहीं किया पात्रता की श्रेणी में माने जाएंगे। विभाग ने सभी बिजलीघरों पर तैनात संविदाकर्मी , टीजी-2 को कम से कम पांच उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य दिया है।
कर्मचारीवार प्रगति की समीक्षा की जाएगी। योजना का लाभ देने के लिए सोमवार को जेवर और जहांगीरपुर में दो-दो स्थानों पर कैंप लगाएं जाएंगे। योजना में लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कराते वक्त दो हजार रुपये की रसीद कटवानी होगी। योजना के तहत बिजली चोरी के बकायेदारों को 50 प्रतिशत की छूट राजस्व निर्धारण में दी जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।