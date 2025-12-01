Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में बिजली बिल राहत योजना आज से शुरू, ब्याज में मिलेगी 100 प्रतिशत तक छूट 

    By Manoj Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:21 AM (IST)

    जेवर में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आज से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो रही है। मार्च से नवंबर तक बिल जमा न करने वालों को ब्याज में 100% और मूलधन में 25% की छूट मिलेगी। घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को ओटीएस का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराते समय दो हजार रुपये की रसीद कटवानी होगी। बिजली चोरी के बकायेदारों को भी छूट मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, जेवर। आज यानी एक दिसंबर से विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विभाग द्वारा बिजली के बकाया बिलों में बड़ी राहत दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं ने मार्च से अब 30 नवंबर तक कोई बिल जमा नहीं किया है ऐसे उपभोक्ताओं को ब्याज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साथ ही मूलधन पर भी 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। घरेलू के लिए दो किलोवाट एवं कामर्शियल के लिए एक किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को ओटीएस का लाभ दिया जाएगा। विद्युत निगम के अधिकारियों ने बताया कि एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस) चालू हो रही है।

    योजना में कनेक्शन कराने के बाद बिल जमा नहीं करने वाले और लंबे समय से बिल जमा न करने वाले सभी ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने मार्च से अब तक बिल जमा नहीं किया पात्रता की श्रेणी में माने जाएंगे। विभाग ने सभी बिजलीघरों पर तैनात संविदाकर्मी , टीजी-2 को कम से कम पांच उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य दिया है।

    कर्मचारीवार प्रगति की समीक्षा की जाएगी। योजना का लाभ देने के लिए सोमवार को जेवर और जहांगीरपुर में दो-दो स्थानों पर कैंप लगाएं जाएंगे। योजना में लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कराते वक्त दो हजार रुपये की रसीद कटवानी होगी। योजना के तहत बिजली चोरी के बकायेदारों को 50 प्रतिशत की छूट राजस्व निर्धारण में दी जाएगी।

    यह भी पढ़ें- OTS Scheme: इंतजार खत्म... शुरू हुई डीवीवीएनएल की ओटीएस, 100 प्रतिशत होगी ब्याज माफ

    यह भी पढ़ें- बि‍जली बकाएदारों के लिए 'गोल्‍डन चांस': OTS में 100% ब्याज माफी, मूलधन में भी छूट, मौके का उठाएं लाभ