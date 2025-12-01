नोएडा में बिजली बिल राहत योजना आज से शुरू, ब्याज में मिलेगी 100 प्रतिशत तक छूट 

जागरण संवाददाता, जेवर। आज यानी एक दिसंबर से विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विभाग द्वारा बिजली के बकाया बिलों में बड़ी राहत दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं ने मार्च से अब 30 नवंबर तक कोई बिल जमा नहीं किया है ऐसे उपभोक्ताओं को ब्याज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

साथ ही मूलधन पर भी 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। घरेलू के लिए दो किलोवाट एवं कामर्शियल के लिए एक किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को ओटीएस का लाभ दिया जाएगा। विद्युत निगम के अधिकारियों ने बताया कि एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस) चालू हो रही है।

योजना में कनेक्शन कराने के बाद बिल जमा नहीं करने वाले और लंबे समय से बिल जमा न करने वाले सभी ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने मार्च से अब तक बिल जमा नहीं किया पात्रता की श्रेणी में माने जाएंगे। विभाग ने सभी बिजलीघरों पर तैनात संविदाकर्मी , टीजी-2 को कम से कम पांच उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य दिया है।