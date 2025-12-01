OTS Scheme: इंतजार खत्म... शुरू हुई डीवीवीएनएल की ओटीएस, 100 प्रतिशत होगी ब्याज माफ

जागरण संवाददाता, आगरा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) की आज से एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू हाे गई। यह योजना तीन चरणों में चलेगी। 100 प्रतिशत ब्याज में छूट के साथ ही मूल बकाया में से 25 प्रतिशत माफ किया जाएगा। पहले चरण में योजना का सर्वाधिक लाभ मिलेगा। किसी भी जनसेवा केंद्र, किसी भी विद्युत उपखंड और खंड पर पंजीकरण और बकाया जमा किया जा सकेगा। विशेष कैंपों का भी आयोजन किया जा रहा है।

28 फरवरी तक तीन चरणों में चलेगी ओटीएस



नेवरपेड और 31 मार्च 2025 से पूर्व जिन्होंने बिल जमा नहीं किया है (लांग नेवरपेड उपभोक्ता) ऐसे एक लाख 60 हजार उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर ये सभी उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेते हैं, तो सरचार्ज सहित मूल धन में से 25 प्रतिशत माफ करने पर लगभग 501 करोड़ रुपये इन्हें लाभ मिलेगा।



सर्वाधिक पहले चरण में 31 दिसंबर तक मिलेगा सर्वाधिक लाभ डीवीवीएनएल के कुल चार लाख 50 हजार 716 उपभोक्ता हैं। जिनमें से 24 हजार 300 नेवरपेड के दो किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ता हैं। जिनपर मूल बकाया 104 करोड़ का बकाया है। जिसपर 128 करोड़ का सरचार्ज (ब्याज), मूल बकाया में से 25 प्रतिशत माफ करने पर 26 करोड़ होगा। इस प्रकार कुल 154 करोड़ रुपये माफ होंगे।

वहीं कमर्शियल नेवरपेड एक किलोवॉट तक के कुल 123 उपभोक्ता हैं, जिनपर 40 लाख रुपये मूल बकाया बिल है। जिसपर 24 लाख रुपये ब्याज का है और मूल धन पर 10 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। कुल 34 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।

1.35 लाख, लांग नेवरपेड दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता हैं। जिनपर मूल बकाया 320 करोड़ रुपया है। सरचार्ज 232 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही मूल बकाया में से 25 प्रतिशत कम किए जाने पर 80 करोड़ होगा। कुल 312 करोड़ का लाभ मिलेगा।

वहीं 725 कमर्शियल लांग नेवरपेड उपभोक्ता हैं। जिनपर कुल बकाया 1.78 करोड़ है। 50 लाख रुपये ब्याज है। मूल बकाया में से 25 प्रतिशत कम किए जाने पर 44 लाख रुपये होंगे। इस प्रकार कुल 94 लाख रुपये का इन्हें लाभ मिल सकेगा। तीन चरणों में मिल सकेगा लाभ

पहला चरण एक से 31 दिसंबर 2025, दूसरा चरण एक से 31 जनवरी 2026, तृतीय चरण एक से 28 फरवरी तक रहेगा।



