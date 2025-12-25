सुपरटेक ईकोसिटी में ब्रिगेडियर की बहू बनी आवारा कुत्ते का शिकार, इतनी बुरी तरह काटा कि लगाने पड़ेंगे टांके
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-137 की सुपरटेक ईकोसिटी सोसायटी में बृहस्पतिवार सुबह एक कुत्ते ने एलएम टावर के सामने ब्रिगेडियर की पुत्रवधु के पैर में हमला का बुरी तरह काट लिया। घटना के समय वह अपने एक साल के सित्जु डॉग को घुमाने ले जा रही थीं।
कुत्ते के काटने पर पैर से खून बहता देखकर वह मदद के लिए चिल्लाईं। सुरक्षा गार्ड और अन्य लाेगों ने दौड़कर महिला को कुत्ते से बचाया। सूचना मिलने पर पति और अन्य लोग तुरंत घायल अवस्था में पास के प्राइवेट अस्पताल ले गए। वहां डाॅक्टर ने इंजेक्शन लगाकर प्राथमिक इलाज किया। पति का दावा है कि कुत्ते के दांत से गहरा घाव होने पर दो दिन बाद टांके लगेंगे।
मर्चेंट नेवी में तैनात मनीष चंद्र भारद्वाज कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश से नोएडा शिफ्ट हुए थे। उनके पिता ओमकार चंद्र भारतीय सेना में ब्रिगेडियर हैं जबकि पत्नी आख्या वाजपेयी एक एमएनसी में सेल्स एंड मार्केटिंग विभाग में कार्यरत हैं। सुबह 11:20 बजे आख्या अपने छोटे कुत्ते को घुमाने ले जा रही थीं।
जब वह एलएम टावर के सामने पहुंचीं तो पार्क की तरफ से एक दूसरा कुत्ता तेजी से आया और उन पर झपटने लगा। उन्होंने तुरंत छोटे कुत्ते को बचाकर ऊपर उठा लिया, जिसके बाद कुत्ते ने उनके हमला कर पैर में बुरी तरह काट लिया। वह मदद के लिए चिल्लाने लगीं। शोर सुनकर आसपास के सुरक्षा गार्ड और अन्य लोग दौड़कर पहुंचे।
आख्या के पैर से खून निकलता देखकर सभी के होश उड़ गए। तुरंत पति मनीष को सूचना दी। स्वजन और अन्य लोग उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले गए। वहां डाॅक्टर ने इंजेक्शन लगाकर प्राथमिक उपचार किया। पति मनीष के मुताबिक, आख्या के पैर में कुत्ते के दांत लग गए, जिससे घाव होने पर खून ज्यादा बह गया। डाॅक्टर ने दो दिन बाद टांके लगाने के लिए कहा है।
कुत्ते के हमले से सोसायटी के लोगों में रोष
एओए उपाध्यक्ष ओमदत्त शर्मा ने बताया कि कुत्ता सोसायटी के कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुका है। इससे सोसायटी वासियों में डर का माहौल बना हुआ है। अध्यक्ष बिजय कुमार माेहंती ने 14 जून को प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य द्वितीय के परियोजना अभियंता को पत्र लिखकर स्टेयरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और अन्य व्यवस्था के लिए पत्र लिखा था।
लेकिन, कार्रवाई के नाम पर कोई सुनवाई नहीं होती। बृहस्पतिवार को भी कुत्ते के हमले के बाद अधिकारियों को सूचना दी गई। काफी देर बाद कर्मचारी गाड़ी लेकर पहुंचे लेकिन, कुत्ता पकड़ने में नाकाम रहे।
सोसायटी से कुत्ते द्वारा महिला को काटकर घायल करने की सूचना मिली थी। तुरंत कर्मचारियों को गाड़ी लेकर भेजा गया था लेकिन, कुत्ता दूर भाग गया था। शुक्रवार को दोबारा टीम कुत्ता पकड़ने जाएगी।
-आरके शर्मा, परियोजना अभियंता द्वितीय, जनस्वास्थ्य विभाग, नोएडा प्राधिकरण
