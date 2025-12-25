Indian Railway Update: आधी रात के बाद रेल का सफर होगा महंगा; धनबाद से हावड़ा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना व जयपुर के लगेंगे अब इतने रुपये अधिक

जागरण संवाददाता, धनबाद। Railways Implement Fare Hike After Midnight Today: रेलवे का किराया गुरुवार देर रात 12 बजे के बाद से महंगा हो गया। धनबाद से हावड़ा तक पांच रुपये, दिल्ली 25 रुपये, मुंबई 40 रुपये और चेन्नई तक के जनरल टिकट के लिए 35 रुपये अधिक चुकाना होगा।

धनबाद से पटना छह, रांची तीन तो जम्मू तक पहुंचने के लिए 40 रुपये अधिक देने होंगे। सबसे अधिक महंगा गोवा जानेवाले यात्रियों का टिकट होगा। वास्को द गामा तक पहुंचने के लिए जनरल का किराया अब 55 रुपये ज्यादा वसूला जाएगा।

शुक्रवार से बुक होनेवाले आरक्षित टिकटों पर नया किराया प्रभावी होगा। 179 दिनों में ही रेलवे ने दूसरी बार रेल किराए में बढ़ोतरी की गई है। इसी साल एक जुलाई को रेल किराया बढ़ा था।

स्लीपर में एक पैसा प्रति किलोमीटर और एसी में प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इस बार मेल-एक्सप्रेस के स्लीपर से एसी तक के किराए में प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी की गई है।

राउंड फिगर में होगी किराए की वसूली

यात्रियों से किराए की वसूली राउंड फीगर में होगी। यानी अगर 22, 23 या 24 रुपये की बढ़ोतरी हुई है तो यात्री से 25 रुपये लिए जाएंगे। किराए का अंतिम अंक एक या छह होने पर इसे राउंड फिगर के तौर पर इसमें एक रुपये कम कर दिया जाएगा। यदि 11 या 16 रुपये किराया बढ़ा है तो 10 या 15 रुपये ही लिए जाएंगे। 51 होने पर 50 ही चुकाना होगा।