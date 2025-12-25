Indian Railway Update: आधी रात के बाद रेल का सफर होगा महंगा; धनबाद से हावड़ा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना व जयपुर के लगेंगे अब इतने रुपये अधिक
Rail Fare Hike Kicks In Tonight: भारतीय रेलवे ने यात्रा किराए में बढ़ोतरी की है, जिससे धनबाद से हावड़ा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना और जयपुर जैसे शहरो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। Railways Implement Fare Hike After Midnight Today: रेलवे का किराया गुरुवार देर रात 12 बजे के बाद से महंगा हो गया। धनबाद से हावड़ा तक पांच रुपये, दिल्ली 25 रुपये, मुंबई 40 रुपये और चेन्नई तक के जनरल टिकट के लिए 35 रुपये अधिक चुकाना होगा।
धनबाद से पटना छह, रांची तीन तो जम्मू तक पहुंचने के लिए 40 रुपये अधिक देने होंगे। सबसे अधिक महंगा गोवा जानेवाले यात्रियों का टिकट होगा। वास्को द गामा तक पहुंचने के लिए जनरल का किराया अब 55 रुपये ज्यादा वसूला जाएगा।
शुक्रवार से बुक होनेवाले आरक्षित टिकटों पर नया किराया प्रभावी होगा। 179 दिनों में ही रेलवे ने दूसरी बार रेल किराए में बढ़ोतरी की गई है। इसी साल एक जुलाई को रेल किराया बढ़ा था।
स्लीपर में एक पैसा प्रति किलोमीटर और एसी में प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इस बार मेल-एक्सप्रेस के स्लीपर से एसी तक के किराए में प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी की गई है।
राउंड फिगर में होगी किराए की वसूली
यात्रियों से किराए की वसूली राउंड फीगर में होगी। यानी अगर 22, 23 या 24 रुपये की बढ़ोतरी हुई है तो यात्री से 25 रुपये लिए जाएंगे। किराए का अंतिम अंक एक या छह होने पर इसे राउंड फिगर के तौर पर इसमें एक रुपये कम कर दिया जाएगा। यदि 11 या 16 रुपये किराया बढ़ा है तो 10 या 15 रुपये ही लिए जाएंगे। 51 होने पर 50 ही चुकाना होगा।
खास बातें
215 किलोमीटर तक पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों को बढ़ा हुआ किराया नहीं देना होगा
आरक्षण शुल्क और सुपरफास्ट चार्ज में कोई बदलाव नहीं
26 दिसंबर से पहले बुक किए गए टिकटों पर शेष बढ़ा किराया नहीं लिया जाएगा
आज से बुक होने वाले आरक्षित टिकटों पर नया किराया लागू
179 दिनों में दूसरी बार रेल किराया बढ़ा, सफर 5 से 55 रुपये तक महंगा
एक जुलाई से लागू किराए में स्लीपर में 1 पैसा प्रति किमी और एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी हुई थी
जनरल टिकट धारकों पर भी बढ़ा बोझ
(किराया रुपये में)
|गंतव्य
|पहले
|अब
|पटना
|110
|115
|रांची
|70
|75
|नई दिल्ली
|335 / 345
|360 / 370
|मुंबई
|465 / 490
|505 / 530
|हावड़ा
|115 / 120
|120 / 125
|सूरत
|450
|485
|वास्को द गामा
|545
|600
|चेन्नई
|435
|470
धनबाद से विभिन्न शहरों का आरक्षित किराया
(जुलाई से पहले – वर्तमान – नया, रुपये में)
नई दिल्ली (1194 किमी)
स्लीपर: 565 → 580 → 605
थर्ड एसी: 1490 → 1515 → 1540
सेकंड एसी: 2120 → 2150 → 2175
मुंबई (1901 किमी)
स्लीपर: 760 → 780 → 820
थर्ड एसी: 1980 → 2020 → 2060
सेकंड एसी: 2860 → 2900 → 2940
काटपाडी / वेल्लूर (1910 किमी)
स्लीपर: 735 → 755 → 785
थर्ड एसी: 1950 → 1995 → 2035
सेकंड एसी: 2835 → 2875 → 2915
वास्को द गामा (2717 किमी)
स्लीपर: 835 → 860 → 915
थर्ड एसी: 2200 → 2250 → 2305
सेकंड एसी: 3220 → 3270 → 3325
सूरत (1781 किमी)
स्लीपर: 700 → 720 → 755
थर्ड एसी: 1865 → 1900 → 1955
सेकंड एसी: 2705 → 2745 → 2800
वाराणसी (422 किमी)
स्लीपर: 255 → 260 → 270
थर्ड एसी: 695 → 700 → 710
सेकंड एसी: 985 → 995 → 1005
पटना (291 किमी)
स्लीपर: 205 → 205 → 210
थर्ड एसी: 505 → 515 → 520
सेकंड एसी: 710 → 720 → 725
