    Indian Railway Update: आधी रात के बाद रेल का सफर होगा महंगा; धनबाद से हावड़ा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना व जयपुर के लगेंगे अब इतने रुपये अधिक

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:20 PM (IST)

    Rail Fare Hike Kicks In Tonight: भारतीय रेलवे ने यात्रा किराए में बढ़ोतरी की है, जिससे धनबाद से हावड़ा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना और जयपुर जैसे शहरो

    बढ़ गया रेल का भाड़ा। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Railways Implement Fare Hike After Midnight Today: रेलवे का किराया गुरुवार देर रात 12 बजे के बाद से महंगा हो गया। धनबाद से हावड़ा तक पांच रुपये, दिल्ली 25 रुपये, मुंबई 40 रुपये और चेन्नई तक के जनरल टिकट के लिए 35 रुपये अधिक चुकाना होगा।

    

    धनबाद से पटना छह, रांची तीन तो जम्मू तक पहुंचने के लिए 40 रुपये अधिक देने होंगे। सबसे अधिक महंगा गोवा जानेवाले यात्रियों का टिकट होगा। वास्को द गामा तक पहुंचने के लिए जनरल का किराया अब 55 रुपये ज्यादा वसूला जाएगा।

    शुक्रवार से बुक होनेवाले आरक्षित टिकटों पर नया किराया प्रभावी होगा। 179 दिनों में ही रेलवे ने दूसरी बार रेल किराए में बढ़ोतरी की गई है। इसी साल एक जुलाई को रेल किराया बढ़ा था।

    स्लीपर में एक पैसा प्रति किलोमीटर और एसी में प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इस बार मेल-एक्सप्रेस के स्लीपर से एसी तक के किराए में प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी की गई है।

    राउंड फिगर में होगी किराए की वसूली

    यात्रियों से किराए की वसूली राउंड फीगर में होगी। यानी अगर 22, 23 या 24 रुपये की बढ़ोतरी हुई है तो यात्री से 25 रुपये लिए जाएंगे। किराए का अंतिम अंक एक या छह होने पर इसे राउंड फिगर के तौर पर इसमें एक रुपये कम कर दिया जाएगा। यदि 11 या 16 रुपये किराया बढ़ा है तो 10 या 15 रुपये ही लिए जाएंगे। 51 होने पर 50 ही चुकाना होगा।

    खास बातें

    • 215 किलोमीटर तक पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों को बढ़ा हुआ किराया नहीं देना होगा

    • आरक्षण शुल्क और सुपरफास्ट चार्ज में कोई बदलाव नहीं

    • 26 दिसंबर से पहले बुक किए गए टिकटों पर शेष बढ़ा किराया नहीं लिया जाएगा

    • आज से बुक होने वाले आरक्षित टिकटों पर नया किराया लागू

    • 179 दिनों में दूसरी बार रेल किराया बढ़ा, सफर 5 से 55 रुपये तक महंगा

    • एक जुलाई से लागू किराए में स्लीपर में 1 पैसा प्रति किमी और एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी हुई थी

    जनरल टिकट धारकों पर भी बढ़ा बोझ

    (किराया रुपये में)

    गंतव्य पहले अब
    पटना 110 115
    रांची 70 75
    नई दिल्ली 335 / 345 360 / 370
    मुंबई 465 / 490 505 / 530
    हावड़ा 115 / 120 120 / 125
    सूरत 450 485
    वास्को द गामा 545 600
    चेन्नई 435 470

    धनबाद से विभिन्न शहरों का आरक्षित किराया

    (जुलाई से पहले – वर्तमान – नया, रुपये में)

    नई दिल्ली (1194 किमी)

    • स्लीपर: 565 → 580 → 605

    • थर्ड एसी: 1490 → 1515 → 1540

    • सेकंड एसी: 2120 → 2150 → 2175

    मुंबई (1901 किमी)

    • स्लीपर: 760 → 780 → 820

    • थर्ड एसी: 1980 → 2020 → 2060

    • सेकंड एसी: 2860 → 2900 → 2940

    काटपाडी / वेल्लूर (1910 किमी)

    • स्लीपर: 735 → 755 → 785

    • थर्ड एसी: 1950 → 1995 → 2035

    • सेकंड एसी: 2835 → 2875 → 2915

    वास्को द गामा (2717 किमी)

    • स्लीपर: 835 → 860 → 915

    • थर्ड एसी: 2200 → 2250 → 2305

    • सेकंड एसी: 3220 → 3270 → 3325

    सूरत (1781 किमी)

    • स्लीपर: 700 → 720 → 755

    • थर्ड एसी: 1865 → 1900 → 1955

    • सेकंड एसी: 2705 → 2745 → 2800

    वाराणसी (422 किमी)

    • स्लीपर: 255 → 260 → 270

    • थर्ड एसी: 695 → 700 → 710

    • सेकंड एसी: 985 → 995 → 1005

    पटना (291 किमी)

    • स्लीपर: 205 → 205 → 210

    • थर्ड एसी: 505 → 515 → 520

    • सेकंड एसी: 710 → 720 → 725

     

     