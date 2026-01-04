नोएडा के एक होटल में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, लोगों का फूटा गुस्सा

संवाद सहयोगी, दनकौर। कोतवाली क्षेत्र के बिलासपुर कस्बे में स्थित एक होटल पर काम करने वाले एक कारीगर द्वारा थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि प्रसारित वीडियो शनिवार रात का है।

घटना के समय वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर जब इस पर पड़ी, तो उन्होंने मौके पर रुककर चुपचाप वीडियो बना लिया और बाद में उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। उधर वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इंटरनेट मीडिया पर लोग होटल संचालक और संबंधित कारीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।