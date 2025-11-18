नोएडा में वाहनों के ट्रायल के लिए खुला भंगेल एलिवेटेड रोड, हजारों लोगों का सफर होगा आसान

सुमित कुमार, नोएडा। भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति संगठन के एलान के बाद मंगलवार सुबह नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने डीएससी मार्ग पर आगाहपुर पेट्रोल पंप से एनएसईजेड तक छह लेन के भंगेल एलिवेटेड रोड (Bhangel Elevated Road) को ट्रायल के लिए खोल दिया।

किसे मिलेगा फायदा? इससे ग्रेटर-नोएडा, दादरी, सूरजपुर और नोएडा के सघन आबादी वाले क्षेत्र सदरपुर, छलेरा, आगाहपुर, बरौला, सलारपुर, मंगोल के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, औद्योगिक क्षेत्रों के साथ सेक्टर 43, 40, 41, 48, 49, 47, 101, 107, 106, 110, 82, 88 और फेज-दो के लोगों का सफर भी आसान होगा।

लोकशक्ति के पदाधिकारियों को पुलिस ने किया नजरबंद भारतीय लोकशक्ति के राष्ट्रीय महासचिव बीसी प्रधान का कहना है कि उन्होंने एलिवेटेड रोड खोलने के लिए पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई थी। तैयारियों के बीच सोमवार रात पुलिस ने उन्हें अन्य पदाधिकारियों के साथ घर में नजरबंद कर दिया। सुबह 11 बजे करीब वह पुलिस अधिकारियों से वार्ता के बाद एलिवेटेड रोड पहुंचे। वहां वाहनों का संचालन हो रहा था।

इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें किसान यूनियन का स्टिकर लगी गाड़ी में कुछ लोग हूटर बजाते हुए गलत दिशा से तेज रफ्तार में आते दिखे। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल संगठन के पदाधिकारियों ने एलिवेटेड रोड खोलने पर प्राधिकरण के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है।