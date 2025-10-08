नोएडा में बनाएं जाएंगे एलिवेटेड रोड और जंगल ट्रेल, 630 करोड़ रुपये की लागत से आकर्षक बनेगा शहर

जागरण संवाददाता, नोएडा। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहरवासियों को 630 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इनमें दादरी सूरजपुर छलेरा (डीएससी) रोड पर भंगेल एलिवेटेड रोड और सेक्टर 94 में नोएडा जंगल ट्रेल शामिल हैं। दोनों का काम पूरा हो चुका है और 15 से 20 अक्टूबर के बीच इनका उद्घाटन किया जाएगा।

एलिवेटेड रोड के खुलने से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम कम होगा और ग्रेटर नोएडा के लिए एक और लिंक रोड उपलब्ध होगी, जिससे हजारों लोगों को फायदा होगा। प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री से संपर्क किया जा रहा है।

नोएडा में दादरी सूरजपुर छलेरा (डीएससी) रोड पर बन रही भंगेल एलिवेटेड रोड का काम पूरा हो चुका है। यह परियोजना पहले से ही निर्धारित समय से करीब तीन साल देरी से चल रही है। इसके निर्माण पर 608 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यह एलिवेटेड रोड सेक्टर 41 अगाहपुर से फेज-2 सीवर के पास तक फैली हुई है।

जून 2020 में काम शुरू हुआ। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एलिवेटेड रोड के प्रत्येक मोड़ पर कवरिंग शीट भी लगाई जाएंगी। एलिवेटेड रोड के लिए सेक्टर 49-107 चौराहे के दोनों ओर दो लूप बनाने का प्रस्ताव है। सेक्टर 37 से सेवन एक्स सेक्टर की ओर आने वालों के लिए हनुमान प्रतिमा के पास एक लूप नीचे उतरेगा। इसी तरह, सेवन एक्स से फेज 2 की ओर सूरजपुर जाने वालों के लिए एक आरोही लूप प्रदान किया जाएगा। दूसरी ओर, सेक्टर 107 की ओर चढ़ने और उतरने के लिए लूप बनाए जाएंगे।

भंगेल एलिवेटेड रोड की विशेषताएं डीएससी मार्ग पर अगाहपुर पेट्रोल पंप से एनएसईजेड तक लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड।

निर्माण पर लगभग ₹608.81 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, और निर्माण पूरा हो चुका है।

समय सीमा अप्रैल 2025 थी, लेकिन इसमें अभी भी समय लगेगा।

निर्माण के बाद, एलिवेटेड रोड पर लूप बनाए जाएंगे; एक अलग निविदा जारी की जाएगी। नोएडा जंगल ट्रेल की विशेषताएं सेक्टर 94 स्थित महामाया फ्लाईओवर और ओखला पक्षी विहार के बीच बन रहे इस जंगल ट्रेल का निर्माण 15 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। यहाँ साहसिक गतिविधियां भी उपलब्ध हैं। जंगल की विशिष्ट गतिविधियों, जैसे रॉक क्लाइम्बिंग, ज़िपलाइनिंग, ज़िप साइकलिंग और अन्य साहसिक खेलों को इसमें शामिल किया गया है। पार्क का निर्माण जून 2024 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत शुरू हुआ था।

प्राधिकरण लगभग 18.27 एकड़ में इस पार्क का निर्माण कर रहा है। पार्क में कबाड़ से बनी डायनासोर, गैंडे, मगरमच्छ, अजगर और बंदरों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। कबाड़ से सुंदर पक्षियों की छोटी-छोटी आकृतियां भी बनाई जाएंगी। पार्क में आने वाले पर्यटक जंगल में सैर का आनंद भी ले सकेंगे।