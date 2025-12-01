25 दिसंबर तक बनवा सकेंगे आयुष्मान कार्ड, अस्पतालों में निश्शुल्क मिलेगा पांच लाख तक का इलाज
उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार गौतमबुद्ध नगर में 25 दिसंबर तक आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाने का विशेष अभियान चल रहा है। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य लोग कार्ड बनवाने में मदद करेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को चिह्नित अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन पर जिले में 25 दिसंबर तक आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाए जाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सहायक, कोटेदार, स्कूलों के शिक्षक, प्रधान, सचिव के साथ ही जन सूचना केंद्र संचालक कार्ड बनवाने में मदद करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। इसके लिए वह आयुष्मान भारत एप डाउनलोड करके, आनलाइन आवेदन करके, लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पताल भेजकर या टोल-फ्री नंबर पर काल करवाकर कार्ड बनवा सकते हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को चिह्नित अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का निश्शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता है। योजना में परिवार के हर सदस्य का अलग-अलग कार्ड बनाया जाता है, जिससे पांच लाख तक का लाभ कोई एक व्यक्ति या पूरा परिवार मिलकर ले सकता है।
योजना के अनुसार सभी अंत्योदय कार्ड धारक यानी गुलाबी व लाल राशन कार्ड वाले परिवार पात्र हैं। साथ ही 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्ति व उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारी भी पात्र श्रेणी में आते हैं। अन्य राशन कार्ड धारक अपनी पात्रता आनलाइन चेक कर कार्ड बनवा सकते हैं।
ऐसे चेक कर सकते हैं लिस्ट में नाम
कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड जरूरी है। लाभार्थी पात्रता की जांच आयुष्मान भारत एप के माध्यम से, टोल-फ्री नंबरों पर काल करके, नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर या जन सूचना केंद्र संचालक की मदद से कर सकते हैं।
