    आयुष्मान भारत योजना के तहत छूटे हुए परिवारों का बनेगा 'गोल्डन कार्ड', जल्द शुरू होगा विशेष अभियान

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:09 PM (IST)

    कन्नौज में आयुष्मान भारत योजना के तहत छूटे हुए परिवारों के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष अभियान चलाएगा। 25 दिसंबर तक शिविर लगाकर 77,665 से अधिक वंचित परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। 2011 की सूची में शामिल परिवार, श्रमिक और राशन कार्ड धारक इस अभियान में शामिल होंगे।

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कार्ड से वंचित परिवारों के लिए यह अच्छी खबर है। इन्हें आयुष्मान कार्ड मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके जरिए वंचित लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। 25 दिसंबर तक शिविर लगाए जाएंगे।

    जिले में आयुष्मान कार्ड से वंचित 77 हजार 665 से ज्यादा परिवारों के सदस्यों को कार्ड मुहैया कराने का लक्ष्य है। शासन से निर्देश के बाद सभी सीएचसी सहित गांवों में शिविर लगाकर कार्ड बनाए जाएंगे। शिविर की कार्य योजना सभी ब्लाकों में भेजी जा चुकी है।

    ब्लाक स्तर पर चिकित्सा अधीक्षक इसके नोडल होंगे। योजना के तहत पात्र 1,65,448 परिवारों में से 1,45,429 परिवारों के एक-एक सदस्य का कार्ड बनाया जा चुका है। अभियान के दौरान साल 2011 की सूची में शामिल परिवार, श्रमिक, अंत्योदय व गृहस्थी राशन कार्ड धारक शामिल होंगे। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों की संख्या छह या छह से अधिक है।

    70 वर्ष व उससे अधिक के वरिष्ठ जनों को पात्रता श्रेणी के तहत आयुष्मान बनाए जाएंगे। कोआर्डिनेटर डा. सतेंद्र कुमार ने बताया कि शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। सीएमओ डा. स्वदेश गुप्ता ने बताया कि छूटे लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है।