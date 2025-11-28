Language
    Ayushman Card के लिए ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई? फ्री मिलता है 5 लाख रुपये तक का इलाज

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:30 PM (IST)

    Ayushman Card Yojana: आयुष्मान भारत-PMJAY योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल 5 लाख रुपये तक इलाज फ्री में देती है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंपेन शुरू किया है, जो एक महीने तक चलेगा। आप ऑनलाइन भी आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बता रहे हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Ayushman Card Scheme: भारत सरकार ने निम्न-आय वर्ग के परिवारों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) शुरू की है। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों को साल में 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले आयुष्मान कार्ड कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत राज्य में आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। नागरिक ऑनलाइन घर से कार्ड बना सकते हैं। इसके साथ ही हर जिले में स्पेशल कैंप लगाए गए हैं, जहां जाकर भी कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है।

    क्या है आयुष्मान भारत योजना?

    Ayushman Card केंद्र सरकार की योजना Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) के तहत बनाए जाने वाला हेल्थ कार्ड है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत योग्य नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता ह। आयुष्मान कार्ड धारक साल में 5 लाख रुपये तक का इलाज फ्री में करवा सकते हैं।

    आयुष्मान कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

    स्टेप 1. सबसे पहले आपको Ayushman Bharat Beneficiary पोर्टल पर जाना है और Beneficiary पर क्लिक करना है।

    स्टेप 2. अब अपको अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबन डालना और कैप्चा कोड भरना है। इसके बाद Generate OTP पर क्लिक कर मोबाइल में आए OTP से लॉग इन करना है।

    स्टेप 3. अगले पेज में आपको राज्य, जिला सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपने आधार नंबर से कार्ड के लिए अपनी पात्रता चेक करनी है। यहां आपको परिवार और कार्ड का स्टेटस देखने को मिलेगा।

    स्टेप 4. अगर कार्ड का स्टेटस Not-Generated है तो आप Apply Now पर क्लिक कर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

    स्टेप 5. अब आपको पर्सनल डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ और फैमिली इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। इसके साथ ही आपको आधार, राशन कार्ड या दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है।

    स्टेप 6. अंत में आपको अपनी पहचान वेरिफाई करनी होगी। इसके लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर पर आधार ओटीपी जेनरेट करना होगा। इस ओटीपी को सब्मिट करने के बाद अपनी डिटेल्स रिव्यू करें और आयुष्मान कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा करें।

    आयुष्मान कार्ड के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

    आयुष्मान कार्ड के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की आप करें तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम प्रूफ और श्रमिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट BoWC की जरूरत होगी। इसके साथ ही ऑनलाइन आधार अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी।

