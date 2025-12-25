Language
    इस बार यूपी बोर्ड की तर्ज पर होंगे प्री-बोर्ड एग्जाम, पिछले साल की बोर्ड परीक्षा में आए अतिरिक्त प्रश्नपत्रों को हल करेंगे परीक्षार्थी

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:26 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर में इस बार यूपी बोर्ड की तर्ज पर प्री-बोर्ड परीक्षा होगी। परीक्षार्थी पिछले साल की बोर्ड परीक्षा में आए अतिरिक्त प्रश्नपत्रों को हल करेंगे। ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी छह से 17 जनवरी 2026 तक प्री-बोर्ड परीक्षा देंगे। अहम बात यह है कि पिछले साल यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आए अतिरिक्त प्रश्नपत्रों की कॉपी कालेजों में पहुंचाई जा रही हैं, इन्हीं पेपर को परीक्षार्थी हल करेंगे। इससे स्पष्ट है कि पूरे जिले में एक दिन में विषय की परीक्षा होगी।

    अभी तक परीक्षार्थी प्री-बोर्ड परीक्षा कॉलेज स्तर पर बने प्रश्न पत्र और समय सारणी के आधार पर देते थे। इस बार इसमें परिवर्तन किया गया है। पहली बार यूपी बोर्ड की तर्ज पर हाईस्कूल और इंटरमीडिए की प्री-बोर्ड परीक्षा होगी।

    प्री-बोर्ड परीक्षा का डीआईओएस की ओर से कार्यक्रम मंगलवार को जारी कर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार श्रीवास ने परीक्षा को लेकर प्रधानाचार्यों को दिशा-निर्देश दिए हैं।

    उन्होंने बताया कि जिले के सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त व वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों मे प्री-बोर्ड की परीक्षा छह जनवरी 2026 से शुरू होंगी। परीक्षा का समय सुबह 10:30 से दोपहर 1:45 बजे तक रखा गया है।

    बोर्ड की तरह ही 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। जिले में प्री-बोर्ड परीक्षा में लगभग 60 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा बोर्ड के उन प्रश्नपत्रों से होगी, जो अतिरिक्त सेट के रूप में वर्ष 2025 की परीक्षा के लिए जिले में उपलब्ध कराए गए, लेकिन प्रयोग नहीं हो पाए।

