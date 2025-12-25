उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर: दिल्ली-यूपी में घना कोहरा, कश्मीर-हिमाचल में बर्फबारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 5-10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि घना कोहरा दृश्यता को बेहद कम कर रहा है।

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी ने सर्दी को और तीव्र कर दिया है। दिल्ली-यूपी में छाया कोहरा भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर भारत में कोल्ड वेव की स्थिति 28 दिसंबर तक बनी रह सकती है। दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सुबह-शाम घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी है, जिससे विजिबिलिटी कई जगहों पर 50-100 मीटर तक सिमट गई है। राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि कुछ जगहों पर हल्की राहत मिली है।

कश्मीर में 'चिल्लई कलां' की शुरुआत पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तर-पूर्वी हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जिससे हिमस्खलन और स्नोस्टॉर्म का खतरा बढ़ गया है। कश्मीर में 'चिल्लई कलां' की शुरुआत के साथ बर्फबारी ने घाटी को सफेद चादर ओढ़ा दी है, जबकि हिमाचल में ऊंचे दर्रों पर बर्फ जमा होने से सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं।