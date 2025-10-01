आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिला डाक्टर ने नौचंदी एक्सप्रेस में काट ली अपने हाथ की नस, हुईं खून से लथपथ, मची अफरातफरी

Muzzaffarnagar News एक महिला ने चलती नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन में अपने हाथ की नस काट ली। इससे यात्रियों में अफरातफरी मची जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ की रहने वाली महिला तनावग्रस्त थीं और मेरठ से सहारनपुर जा रही थीं। आरपीएफ ने उसके परिवार को सूचित कर दिया है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। चलती ट्रेन में महिला ने हाथ की नस काट ली। इससे ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरातफरी मच गई। ट्रेन के मुजफ्फरनगर स्टेशन पर रूकने के दौरान महिला को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया गया। महिला मेरठ से ट्रेन में सवार होकर सहारनपुर जा रही थीं। रेलवे सुरक्षा पुलिस (RPF) ने महिला के स्वजन से संपर्क किया है। फिलहाल उनकी हालात ठीक बताई गई है।

डाक्टर हैं मूल रूप से अलीगढ़ की रहने वाली महिला मूलरूप से अलीगढ़ की रहने वाली महिला ने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, वर्तमान में वह सहारनपुर में रहती हैं। वह तनावग्रस्त चल रही हैं, जिस कारण मध्यप्रदेश के छतरपुर स्थित अपने गुरुदेव के आश्रम में जाने के लिए मंगलवार शाम मेरठ पहुंची थीं, लेकिन यहां से ट्रेन छूट गई। जिस कारण मंगलवार रात को मेरठ एक होटल में ठहर गईं। बुधवार प्रात: मेरठ सिटी स्टेशन से वापस सहारनपुर आने के लिए नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हो गईं।

सीधे हाथ में ब्लेड मारकर काट ली नस ट्रेन में महिला ने अपने सीधे हाथ में ब्लेड मारकर नस काट ली। खून से लथपथ महिला को देखकर ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरातफरी मच गई। ट्रेन के स्टेशन पर रूकने के बाद यात्रियों ने डायल-112 पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस एवं आरपीएफ की टीम ने महिला को कोच से नीचे उतारा और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरपीएफ महिला आरक्षी खुशबू चौधरी ने महिला को अस्पताल में उपचार दिलाया, फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई गई है।

वर्ष 2003 में हुई थी शादी, 2014 में हो गया तलाक जिला अस्पताल में भर्ती महिला ने बताया कि उनकी शादी वर्ष 2003 में छपार थाना क्षेत्र के गांव में हुई थी। शादी के बाद दांपत्य जीवन में खटास उभरने लगी तो पति उन्हें परेशान करने लगा। इस बीच महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। दांपत्य जीवन में सुधार नहीं आने के चलते वर्ष 2014 में उनका तलाक हो गया। उसके बाद से वह अपने मायके सहारनपुर में रह रही हैं। बताया कि ट्रेन में सवार होने पर वह मानिसक रूप से नियंत्रण खो बैठी। तनाव के कारण उन्होंने हाथ की नस काट ली थी।